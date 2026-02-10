Ucraina și Republica Moldova analizează un acord pentru schimburile de energie și ajutor în situații de urgență

Ucraina și Republica Moldova au avut discuții despre semnarea unui acord privind schimburile de energie electrică peste graniță și acordarea de sprijin în cazuri de urgență.

Subiectul a fost abordat de prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denîs Șmîhal, împreună cu prim-ministrul Moldovei, Alexandru Munteanu.

Conform Ukrinform, Denîs Șmîhal a publicat un mesaj pe Telegram, la finalul unei întâlniri dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul moldovean.

Acesta a precizat că dialogul a fost despre cooperarea dintre cele două state în domeniul energiei, în special pe sectorul electric.

„Ucraina este interesată de cooperarea dintre Ukrenergo și Moldelectrica. Sincronizarea rețelei, consolidarea reglementării reciproce și semnarea unui acord privind fluxurile transfrontaliere de energie electrică și sprijinul de urgență sunt în centrul activității noastre”, a declarat ministrul Energiei.

Cei doi oficiali au analizat și alte proiecte comune, precum realizarea unor noi linii de transport al energiei și a unor interconectori.

Printre acestea se află linia electrică de 330 kV Bălți-Dnistrovska, considerată un proiect important pentru ambele părți.

Discuțiile au inclus și ideea implicării Republicii Moldova în proiectul Coridorului Vertical de Gaze, dar și folosirea pe viitor a capacităților de stocare a gazelor aflate pe teritoriul Ucrainei.

Un alt punct de pe agendă a fost legat de livrările de cărbune.

Ucraina a declarat că dorește furnizarea de cărbune pentru Centrala Electrică Districtuală de Stat a Republicii Moldova. Potrivit surselor, părțile au stabilit variantele unei astfel de colaborări.

Denîs Șmîhal a mulțumit autorităților de la Chișinău pentru sprijinul umanitar oferit, ce a inclus generatoare, transformatoare și alte echipamente necesare refacerii infrastructurii energetice.