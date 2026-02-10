Prima pagină » Știri externe » Premierul Republicii Moldova face marți o vizită la Kiev

Premierul Republicii Moldova Alexandru Munteanu face marți o vizită la Kiev, unde se va întâlni cu președintele Volodimir Zelenski și cu omologul său, Yulia Svyrydenko.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
10 feb. 2026, 08:54, Știri externe

Potrivit Guvernului de la Chișinău, vizita oficială are loc „pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea de aderare la Uniunea Europeană și securitatea regională”.

Șeful Guvernului Republicii Moldova va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yulia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko.

În semn de respect pentru apărătorii Ucrainei care și-au pierdut viața, premierul va depune flori la Zidul Memoriei din Kyiv.

De asemenea, în cadrul vizitei vor fi semnate mai multe acorduri dintre Republica Moldova și Ucraina, care vor facilita cooperarea bilaterală.

