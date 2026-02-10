Premierul Republicii Moldova face marți o vizită la Kiev

Potrivit Guvernului de la Chișinău, vizita oficială are loc „pentru a transmite un mesaj de solidaritate și a discuta cu partenerii ucraineni despre cooperarea bilaterală, evoluțiile în calea de aderare la Uniunea Europeană și securitatea regională”.

Șeful Guvernului Republicii Moldova va avea întrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu prim-ministra Yulia Svyrydenko și cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Korniyenko.

În semn de respect pentru apărătorii Ucrainei care și-au pierdut viața, premierul va depune flori la Zidul Memoriei din Kyiv.

De asemenea, în cadrul vizitei vor fi semnate mai multe acorduri dintre Republica Moldova și Ucraina, care vor facilita cooperarea bilaterală.