Prima pagină » Știri externe » Atac rusesc cu drone asupra Kievului, o persoană rănită

Atac rusesc cu drone asupra Kievului, o persoană rănită

Un atac cu drone rusești asupra Kievului a provocat incendii la mai multe mașini și a rănit o persoană.
Atac rusesc cu drone asupra Kievului, o persoană rănită
Kiev bloc afectat de război. Sursa foto: Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Nițu Maria
05 feb. 2026, 07:38, Știri externe

Capitala Ucrainei a fost vizată de un nou atac cu drone lansat de forțele rusești, în urma căruia au apărut mai multe pagube și o victimă, relatează Ukrinform.

În districtul Obolonskyi din Kiev, mai multe autoturisme aflate într-o parcare au luat foc după loviturile dronelor. Informația a fost transmisă de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, printr-un mesaj publicat pe Telegram.

„Ca urmare a atacului inamic din districtul Obolonskyi, mașinile ard într-o parcare”, a scris acesta.

Inițial, autoritățile au anunțat efecte ale atacului și în districtul Sviatoshynskyi, însă fără incendii sau victime. Ulterior, Tkachenko a precizat că aceste informații nu s-au confirmat.

„În districtul Solomianskyi, o persoană a fost rănită”, a adăugat oficialul.

Pe durata nopții, autoritățile au instituit alertă aeriană în Kiev și în mai multe regiuni ale țării, din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești.

Potrivit informațiilor, apărarea aeriană a Ucrainei a neutralizat 88 dintre cele 105 drone lansate de armata rusă începând cu seara zilei de 3 februarie.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Metrourile noi de la Alstom, de 100 de milioane de euro, retrase de urgență. Mecanicii au rămas cu butonul de frâna în mână: „Nu le vom vedea prea curând în circulație”
Gandul
Cresc pensiile cu 200 lei pentru toți pensionarii români din această categorie. Decizia este oficială
Cancan
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Greșeala banală care îți umflă factura la căldură. Cum poți economisi până la 15% în timpul iernii?
CSID
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor