Atac rusesc cu drone asupra Kievului, o persoană rănită

Capitala Ucrainei a fost vizată de un nou atac cu drone lansat de forțele rusești, în urma căruia au apărut mai multe pagube și o victimă, relatează Ukrinform.

În districtul Obolonskyi din Kiev, mai multe autoturisme aflate într-o parcare au luat foc după loviturile dronelor. Informația a fost transmisă de șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, printr-un mesaj publicat pe Telegram.

„Ca urmare a atacului inamic din districtul Obolonskyi, mașinile ard într-o parcare”, a scris acesta.

Inițial, autoritățile au anunțat efecte ale atacului și în districtul Sviatoshynskyi, însă fără incendii sau victime. Ulterior, Tkachenko a precizat că aceste informații nu s-au confirmat.

„În districtul Solomianskyi, o persoană a fost rănită”, a adăugat oficialul.

Pe durata nopții, autoritățile au instituit alertă aeriană în Kiev și în mai multe regiuni ale țării, din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești.

Potrivit informațiilor, apărarea aeriană a Ucrainei a neutralizat 88 dintre cele 105 drone lansate de armata rusă începând cu seara zilei de 3 februarie.