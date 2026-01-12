Atac cu drone rusești asupra Kievului. Capitala Ucrainei, din nou sub foc în plină criză energetică

Mai multe explozii s-au auzit în jurul orei 01:30, ora locală, iar un incendiu a izbucnit într-o clădire din districtul Solomianskyi.

Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a anunțat că o „clădire nerezidențială” a fost lovită, fără a oferi detalii suplimentare despre pagube sau victime. Echipajele de intervenție au fost mobilizate rapid pentru stingerea incendiului și evaluarea situației. Forțele aeriene ucrainene au avertizat, de asemenea, că noi valuri de drone se îndreptau spre regiunea Kiev începând cu ora 03:00.

Noul atac are loc într-un context extrem de dificil pentru capitala ucraineană, care se confruntă cu întreruperi majore ale alimentării cu energie termică după bombardamentele masive din noaptea de 9 ianuarie. Atunci, Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra infrastructurii critice, lăsând aproximativ jumătate dintre clădirile de apartamente din Kiev fără încălzire.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a cerut anterior locuitorilor să părăsească orașul, dacă este posibil, din cauza condițiilor extreme și a riscului crescut pentru populație, în special pentru copii și vârstnici. Temperaturile scăzute, prognozate să persiste în zilele următoare, amplifică gravitatea situației.

Peste 1.000 de clădiri încă fără încălzire

Potrivit autorităților, la începutul zilei de 11 ianuarie, peste 1.000 de clădiri din Kiev rămâneau fără încălzire. Echipele tehnice lucrează în regim de urgență pentru a restabili alimentarea cu energie, însă reparațiile sunt îngreunate de avariile extinse și de riscul continuu al atacurilor.

Prim-ministrul Yuliia Svyrydenko a declarat că se așteaptă îmbunătățiri semnificative ale situației până în jurul datei de 15 ianuarie. Cu toate acestea, autoritățile avertizează că procesul de refacere completă a infrastructurii va dura mai mult.

Victime și pagube majore

Atacul masiv din 9 ianuarie a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea altor 25, conform bilanțului oficial. Infrastructura critică a capitalei a suferit pagube serioase, afectând alimentarea cu energie, încălzirea și alte servicii esențiale.

Autoritățile ucrainene condamnă noile atacuri și subliniază că loviturile asupra infrastructurii civile reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional. Între timp, sistemele de apărare antiaeriană rămân în stare de alertă maximă, iar populația este îndemnată să respecte instrucțiunile autorităților și să se adăpostească în timpul alertelor aeriene.