Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat locuitorii capitalei să părăsească orașul, dacă este posibil, după ce atacul din 9 ianuarie a lăsat jumătate din clădirile de apartamente din oraș fără încălzire.
Primarul Kievului îndeamnă locuitorii să „părăsească temporar orașul”, în contextul în care Rusia vizează infrastructura critică
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
09 ian. 2026, 15:30, Știri externe

Pe fondul scăderii temperaturii sub -10 °C, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în timpul nopții, cu 242 de drone și 36 de rachete, Kievul și zonele înconjurătoare fiind țintele principale, a raportat Forța Aeriană. Atacul a lovit infrastructura energetică și mai multe clădiri rezidențiale din capitală, ucigând cel puțin patru persoane și rănind alte 19, scrie Kyiv Independent.

„Facem tot ce putem pentru a rezolva această situație cât mai repede posibil. Cu toate acestea, atacul combinat asupra Kievului din noaptea trecută a fost cel mai devastator pentru infrastructura critică a capitalei”, a declarat Klitschko.

La momentul publicării, încălzirea a fost întreruptă în aproximativ 6.000 de clădiri de apartamente din Kiev – aproape jumătate din totalul orașului – în urma atacului rus din timpul nopții, potrivit primarului.

Orașul se confruntă, de asemenea, cu întreruperi în alimentarea cu apă, fiind introduse întreruperi de urgență a energiei electrice.

„Fac apel la locuitorii capitalei, care au posibilitatea de a părăsi temporar orașul pentru a se refugia în locuri unde există surse alternative de energie și căldură, să facă acest lucru”, a spus Klitschko.

Primarul a declarat că spitalele și maternitățile au fost reconectate la energie electrică și încălzire. Eforturile de restabilire a energiei electrice și a încălzirii pentru locuințele din Kiev sunt în curs de desfășurare.

Orașul cu aproximativ 4 milioane de locuitori a suferit multiple atacuri asupra infrastructurii sale energetice de la începutul războiului pe scară largă în 2022. În ultimele luni, Moscova a continuat să bombardeze instalațiile energetice, oficialii ucraineni avertizând că Rusia încearcă să închidă rețeaua energetică regiune cu regiune.

În ultimele zile, Rusia a vizat capitalele regionale din est și sud, lăsând regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie fără energie electrică în seara zilei de 7 ianuarie.

Forțele ruse au vizat, de asemenea, infrastructura critică din regiunea Lviv din vestul țării în noaptea de 9 ianuarie, lansând noua rachetă balistică cu rază medie de acțiune Oreshnik.

