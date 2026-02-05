Prima pagină » Știri externe » Donald Tusk, în vizită la Kiev pe fondul crizei energetice: Ucraina nu poate fi lăsată singură

Premierul polonez Donald Tusk se află într-o vizită oficială la Kiev, pe fondul crizei energetice cu care se confruntă Ucraina, cauzate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii.
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
05 feb. 2026, 11:43, Știri externe

Donald Tusk, premierul Poloniei, a declarat: „În acest moment critic, Ucraina nu poate fi lăsată complet singură”, potrivit The Kyiv Independent. 

Începând din 14 ianuarie, autoritățile ucrainene au decretat stare de urgență în sectorul energetic, după ce o parte semnificativă a infrastructurii a fost avariată.

Oficialul polonez a fost întâmpinat la Kiev de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, urmând să aibă discuții cu președintele Volodimir Zelenski. 

De la începutul Războiului, în februarie 2022, Polonia s-a numărat printre principalii susținători ai Ucrainei. Varșovia a oferit susținere militară, logistică și umanitară, dar și sprijin pentru populația civilă afectată de război.

În plus, pe fondul crizei energetice, dintr-o inițiativă civică, au fost strânse fonduri de peste 2,7 milioane de euro pentru achiziția de generatoare destinate Kievului. 

Vizita are loc în contextul negocierilor de pace trilaterale de la Abu Dhabi. Premierul Tusk a făcut apel pentru un rol mai activ al Uniunii Europene în sprijinirea Ucrainei și a avertizat cu privire la rolul secundar al Europei în eforturile diplomatice conduse de Statele Unite. 

 

