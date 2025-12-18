Donald Tusk: Liderii UE consideră că este corect să se utilizeze activele rusești pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene sunt de acord că utilizarea activelor rusești pentru sprijin financiar acordat Ucrainei reprezintă o soluție corectă, însă mai există detalii tehnice care necesită clarificări.

Declarația a fost făcută joi de premierul Poloniei, Donald Tusk, scrie Reuters.

„Am făcut cu siguranță un progres, toată lumea este de acord că merită să negociem și ar fi corect să se utilizeze active rusești, dar unele țări vor lupta până la sfârșit pentru a-și maximiza garanțiile”, a spus Donald Tusk jurnaliștilor, la Bruxelles.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus joi că țara are nevoie urgentă de o decizie legată de fondurile rusești înghețate. El a precizat că hotărârea trebuie luată înainte de „sfârșitul anului”.

„Anul acesta”, a accentuat liderul ucrainean.

În ceea ce privește parcursul european al Ucrainei, Zelenski a spus că procesul de aderare nu trebuie blocat de niciun stat membru.

Zelenski a explicat că intrarea în Uniunea Europeană reprezintă o parte importantă a garanțiilor de securitate pentru Kiev.

Din acest motiv, perspectiva aderării are o importanță „cea mai mare” și nu trebuie condiționată de acordul sau susținerea Rusiei.

Referitor la discuțiile de pace susținute de Statele Unite, Volodimir Zelenski a declarat că „există progrese în dialogul nostru cu partea americană”.

El a spus că se așteaptă ca Moscova să respingă unele propuneri, inclusiv ideea unei forțe europene de stabilizare în Ucraina, esențială pentru garanții de securitate oferite de SUA și Europa.

Adresându-se publicului din Belgia, joi, Zelenski a vorbit despre temerile legate de posibile acțiuni legale din partea Rusiei.

Președintele ucrainean a spus că aceste amenințări „nu sunt la fel de înfricoșătoare ca atunci când Rusia este la granițele voastre”.

Totodată, liderul ucrainean a spus că, din punct de vedere moral, folosirea fondurilor rusești este justificată ca răspuns la atacurile asupra unui stat suveran.