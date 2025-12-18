Haos în Parlamentul Albaniei după acuzații grave de corupție

Ședința Parlamentului albanez a fost marcată de incidente violente, după ce opoziția a reacționat dur la acuzațiile de corupție care o vizează pe viceprim-ministrul Belinda Balluku.

Tensiunile au crescut după mai multe săptămâni de dispute politice pe acest subiect.

Deputați ai opoziției au intrat în conflict cu poliția chiar în sala Parlamentului.

Aceștia au folosit rachete de semnalizare, au aruncat apă spre președintele legislativului și au ocupat locurile destinate miniștrilor, cu scopul de a bloca lucrările.

Forțele de ordine au intervenit pentru restabilirea ordinii.

Liderul Partidului Democrat, Sali Berisha, a adus critice dure la adresa situației.

„Nu poate exista un parlament cu cei care fură și fug. Legea și numai legea trebuie să prevaleze.”, a spus acesta.

Opoziția a cerut prezentarea acuzațiilor oficiale formulate împotriva viceprim-ministrului Belinda Balluku.

Între timp, Biroul Parchetului Special, instituție responsabilă de combaterea corupției și a crimei organizate, a solicitat Parlamentului aprobarea pentru arestarea lui Balluku.

Legislativul, controlat de partidul aflat la guvernare, urmează să se pronunțe asupra cererii vineri.

Belinda Balluku, fost ministru al infrastructurii și energiei și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Edi Rama, este suspectată de implicare în fapte de corupție legate de proiecte mari de infrastructură.

Ea a respins acuzațiile formulate anterior în Parlament, pe care le-a descris drept „denigrări, insinuări, jumătăți de adevăr și minciuni”, și a spus că va colabora complet cu autoritățile judiciare.