Reuters. Liderii UE analizează acordarea unui împrumut Ucrainei bazat pe activele rusești înghețate, în anumite condiții

Liderii Uniunii Europene intenționează să ceară instituțiilor europene adoptarea unor instrumente care să permită acordarea unui împrumut pentru reparații destinat Ucrainei.

Inițiativa se bazează pe sume de numerar asociate activelor rusești înghețate, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, care poate suferi modificări.

Documentul stabilește mai multe condiții pentru acest împrumut.

Printre acestea se află respectarea completă a obligațiilor contractuale ale deținătorilor de active, tratament egal pentru toate părțile implicate, respectarea tratatelor bilaterale de investiții și folosirea fondurilor atât pentru sprijinirea industriei de apărare a Uniunii Europene, cât și a celei din Ucraina.