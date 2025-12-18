Reuters. Liderii UE analizează acordarea unui împrumut Ucrainei bazat pe activele rusești înghețate, în anumite condiții

De asemenea, proiectul prevede ca acest împrumut pentru reparații să ofere sprijin financiar Ucrainei începând cu al doilea trimestru al anului 2026.
Ajutorul ar urma să acopere inclusiv necesități militare.
Textul referitor la împrumut apare între paranteze pătrate în document, ceea ce indică faptul că propunerea nu a primit încă un acord final și poate fi schimbată pe parcursul negocierilor dintre statele membre.
În perioada 18-19 decembrie, la Bruxelles, are loc reuniunea Consiliului European. Liderii statelor membre urmează să decidă forma sprijinului financiar pentru Ucraina în anii 2026-2027.
Uniunea Europeană caută soluții pentru întărirea poziției Kievului, în contextul în care războiul declanșat de Rusia se apropie de patru ani, iar președintele Statelor Unite, Donald Trump, cere un acord pentru oprirea conflictului.
Oficialii europeni au spus că negocierile vor continua atâta timp cât va fi nevoie pentru un rezultat, fiindcă ambele, supraviețuirea Ucrainei și credibilitatea Europei, se află în joc.