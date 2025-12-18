Prima pagină » Politic » Reuters. Liderii UE analizează acordarea unui împrumut Ucrainei bazat pe activele rusești înghețate, în anumite condiții

Potrivit Reuters, Uniunea Europeană ia în calcul acordarea unui împrumut pentru Ucraina, garantat cu activele rusești înghețate, care ar putea începe din 2026.
Nițu Maria
18 dec. 2025, 17:54, Economic

Liderii Uniunii Europene intenționează să ceară instituțiilor europene adoptarea unor instrumente care să permită acordarea unui împrumut pentru reparații destinat Ucrainei.

Inițiativa se bazează pe sume de numerar asociate activelor rusești înghețate, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, care poate suferi modificări.

Documentul stabilește mai multe condiții pentru acest împrumut.

Printre acestea se află respectarea completă a obligațiilor contractuale ale deținătorilor de active, tratament egal pentru toate părțile implicate, respectarea tratatelor bilaterale de investiții și folosirea fondurilor atât pentru sprijinirea industriei de apărare a Uniunii Europene, cât și a celei din Ucraina.

De asemenea, proiectul prevede ca acest împrumut pentru reparații să ofere sprijin financiar Ucrainei începând cu al doilea trimestru al anului 2026.

Ajutorul ar urma să acopere inclusiv necesități militare.

Textul referitor la împrumut apare între paranteze pătrate în document, ceea ce indică faptul că propunerea nu a primit încă un acord final și poate fi schimbată pe parcursul negocierilor dintre statele membre.

În perioada 18-19 decembrie, la Bruxelles, are loc reuniunea Consiliului European. Liderii statelor membre urmează să decidă forma sprijinului financiar pentru Ucraina în anii 2026-2027.

Uniunea Europeană caută soluții pentru întărirea poziției Kievului, în contextul în care războiul declanșat de Rusia se apropie de patru ani, iar președintele Statelor Unite, Donald Trump, cere un acord pentru oprirea conflictului.

Oficialii europeni au spus că negocierile vor continua atâta timp cât va fi nevoie pentru un rezultat, fiindcă ambele, supraviețuirea Ucrainei și credibilitatea Europei, se află în joc.

