UE îi sfidează atât pe Putin, cât și pe Trump: Finanțare pentru Ucraina din activele rusești înghețate

Propunerea Comisiei Europene vizează crearea unui „împrumut-reparație” fără dobândă, folosind fondurile rusești blocate, scrie Euronews. Acesta ar fi destinat acoperirii nevoilor financiare și militare ale Ucrainei pentru perioada 2026-2027 și ulterior. Conform planului, Kievul ar trebui să returneze suma doar după încetarea conflictului și după ce Rusia va consimți să achite compensații pentru daunele de război.

Decizia UE a fost grăbită de scurgerile de informații referitoare la un proiect de acord între SUA și Rusia. Acesta ar fi presupus împărțirea activelor înghețate în două fonduri distincte, din care atât Moscova, cât și Washingtonul ar fi putut extrage profituri. O astfel de variantă a fost considerată la Bruxelles dăunătoare pentru Ucraina și pentru unitatea frontului occidental.

Baza legală, încă în discuție

Pentru a contracara astfel de scenarii, Comisia Europeană intenționează să introducă o nouă legislație care să interzică restituirea activelor către Rusia. Baza legală a acestei măsuri este Articolul 122 din tratatele UE, care permite luarea deciziilor cu majoritate calificată. Astfel, se poate evita un eventual blocaj cauzat de necesitatea unanimității.

Legea propusă ar urma să fie reevaluată anual. Activele ar putea fi deblocate numai dacă Rusia încetează să reprezinte „riscuri substanțiale” pentru economia UE și după ce va plăti integral reparațiile de război către Ucraina, fără a periclita stabilitatea financiară a Uniunii. În practică, acest lucru înseamnă că fondurile ar rămâne blocate pe o perioadă nedeterminată. Ele ar fi protejate de influențe externe sau de dreptul de veto al unui stat membru.

Belgia – în opoziție cu planul UE pentru activele rusești

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat că „este un mesaj clar pentru Rusia că prelungirea războiului are un cost ridicat și, în același timp, pune Ucraina într-o poziție de forță.”

Cu toate acestea, inițiativa Bruxelles-ului întâmpină opoziția Belgiei, țara în care se află cea mai mare parte a activelor rusești. O întâlnire crucială între premierul belgian, cancelarul german și președinta Comisiei este programată pentru a discuta acest subiect. Potrivit observatorilor, în condițiile în care limitele legale au fost deja atinse, decizia finală va avea un caracter eminamente politic.