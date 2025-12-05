Ultima ediție FIDELIS din 2025. Dobânzi de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro

Ministerul Finanțelor a anunțat deschiderea perioadei de subscriere pentru ultima ediție FIDELIS din acest an, desfășurată între 5 și 12 decembrie. Titlurile de stat oferă dobânzi de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro, iar veniturile aferente rămân neimpozabile.

Pot subscrie persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani.

Titluri de stat în lei:

7,55% – tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, cu scadență la 2 ani

7,50% – scadența la 6 ani

7,10% – scadența la 4 ani

6,55% – scadența la 2 ani

Titluri de stat în euro:

6,20% – scadența la 10 ani

4,75% – scadența la 5 ani

3,75% – scadența la 3 ani

Tranșa specială pentru donatorii de sânge oferă cea mai mare dobândă, de 7,55%, cu scadență la 2 ani, un prag minim de subscriere redus la 500 de lei și un plafon maxim de 100.000 de lei. Sunt eligibili cei care au donat sânge începând cu 1 iulie 2025.

Subscrierea se poate realiza prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).