Premierul despre coaliție: Scandalul politic permanent ne costă din punct de vedere financiar

Stabilitatea politică poate reprezenta 30-40% din evaluarea de încredere a unei țări, iar scandalul politic permanent costă România din punct de vedere financiar.

Întrebat despre mesajele unor lideri politici care au pus problema unei guvernări fără USR, Bolojan a răspuns: „Totdeauna când este un eveniment politic, lansarea unor candidați, congrese, evenimente de partid, tensiunea politică este mai mare și se spun tot felul de lucruri”.

Premierul a explicat că în coaliție trebuie să colaboreze pentru că este o realitate dată de aritmetica parlamentară. „Când eram în administrație locală și în cea centrală, nu faci întotdeauna coaliții cu cine vrei, ci faci coaliții care sunt date de o realitate pe care a hotărât-o electoratul”, a spus Bolojan.

Stabilitatea coaliției este unul din elementele de bază care țin de predictibilitatea României în această situație dificilă bugetară. „Toți cei care suntem în funcții de răspundere, în conducerea partidelor, în guvern, în parlament, avem o răspundere suplimentară și o responsabilitate față de români”, a declarat premierul.

Bolojan a explicat de ce este important acest aspect. Când o țară este evaluată din punct de vedere al încrederii pentru a primi credite, stabilitatea politică și perspectiva pe care o dă guvernarea pot să aibă o pondere care înseamnă 30-40% din evaluarea acelei țări.

„Noi suntem într-o situație dificilă pentru că ne-am împrumutat prea mult în ultimii ani, am luat credite cu viteză prea mare, avem datorii de peste 200 de miliarde de euro”, a spus Bolojan.

Deși gradul de îndatorare al României nu este aparent mare și este mai mic decât media țărilor din Uniunea Europeană, ne apropiem de 60%. Din păcate, gradul de îndatorare va crește pentru că am luat credite în fiecare an în creștere.

Dobânzi de aproape 60 de miliarde de lei

Dobânzile, echivalentul autostrăzii Moldovei, a adăugat premierul.

Anul viitor, doar dobânzile pe care le va plăti România se vor ridica la aproape 60 de miliarde de lei.

„E vorba de aproape 12 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cam 3% din PIB-ul României”, a explicat premierul.

România plătește credite la dobânzi mai mari decât țările din regiune și din Europa. Din cauza acestui aspect, gradul nostru de îndatorare aparent este mai mare decât cel real, pentru că plătim dobânzi mult mai mari.

„Dacă nu proiectezi stabilitate politică, dacă atunci când te angajezi că vei face o corecție bugetară nu respecți aceste lucruri sau faci scandal politic în permanență, proiectezi imaginea de nesiguranță, de neseriozitate și asta te costă din punct de vedere financiar”, a avertizat premierul.

Singura șansă pentru România, indiferent de cine este în guvernare, este să-și crească gradul de încredere și rating-ul. „Să dovedim că putem să ne gestionăm banii, să nu ne mai împrumutăm atâta de mult și doar în felul acesta, scăzând această sarcină fiscală, ne vor rămâne spații bugetare să facă investiții, să creeze dezvoltare”, a conchis Bolojan.