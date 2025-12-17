Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice

Șeful statului a fost întrebat dacă este momentul ca Legile Justiției se fie rediscutate având în vedere modul în care funcționează coaliția de guvernare.

„Eu cred că atunci când societatea conștientizează o problemă, ea trebuie rezolvată de societate prin organele reprezentative, care sunt guvernul și parlamentul, și în oarecare măsură președinția. Fără discuție. E o problemă, trebuie să o rezolvăm”, a spus Nicușor Dan.

El a vorbit și despre funcționarea coaliției.

„E o diferență între acțiunea concretă politică, care, în opinia mea, într-o oarecare măsură a funcționat, s-a evitat intrarea într-un cerc vicios al retragerii fondurilor de investiții din România, deci, pe partea bugetară s-a stabilizat și lucrul ăsta mi l-au spus, inclusiv reprezentanții companiilor britanice, văd asta. Deci, e o diferență între acest plan de acțiune și planul de declarații politice, unde, într-adevăr, s-a exagerat foarte mult”, a spus președintele.

Nicușor Dan consideră că este nevoie de dialog: „Adică, critici în interiorul Guvernului, până la un anumit punct, sunt rezonabile. Când depășesc și acoperă chiar anumite realizări pe care membrii Guvernului le au nu fac bine nimănui. Deci, un pic de dialog nu cred că strică niciodată”.