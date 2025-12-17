Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice

Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice

Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de dialog în coaliție și că, în ceea ce privește declarațiile politice, s-a exagerat foarte mult.
Nicușor Dan, despre funcționarea coaliției: S-a exagerat foarte mult cu declarațiile politice
Sursa foto: Alexandra Pangrea / MediafaxFoto
Cosmin Pirv
17 dec. 2025, 15:03, Politic

Șeful statului a fost întrebat dacă este momentul ca Legile Justiției se fie rediscutate având în vedere modul în care funcționează coaliția de guvernare.

„Eu cred că atunci când societatea conștientizează o problemă, ea trebuie rezolvată de societate prin organele reprezentative, care sunt guvernul și parlamentul, și în oarecare măsură președinția. Fără discuție. E o problemă, trebuie să o rezolvăm”, a spus Nicușor Dan.

El a vorbit și despre funcționarea coaliției.

„E o diferență între acțiunea concretă politică, care, în opinia mea, într-o oarecare măsură a funcționat, s-a evitat intrarea într-un cerc vicios al retragerii fondurilor de investiții din România, deci, pe partea bugetară s-a stabilizat și lucrul ăsta mi l-au spus, inclusiv reprezentanții companiilor britanice, văd asta. Deci, e o diferență între acest plan de acțiune și planul de declarații politice, unde, într-adevăr, s-a exagerat foarte mult”, a spus președintele.

Nicușor Dan consideră că este nevoie de dialog: „Adică, critici în interiorul Guvernului, până la un anumit punct, sunt rezonabile. Când depășesc și acoperă chiar anumite realizări pe care membrii Guvernului le au nu fac bine nimănui. Deci, un pic de dialog nu cred că strică niciodată”.

Citește și

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Ilie Bolojan cere reforma legilor Justiției, după dezvăluirile Recorder: „În fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”
Libertatea
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor