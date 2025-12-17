Nicușor Dan: Nu e bine că suntem în 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget

Nicușor Dan a spus că urgența este ca România să aibă bugetul pe 2026.

„Nu e bine că suntem în 17 decembrie și noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Trebuia la 31 decembrie să avem buget. Urgența pentru coaliția este să dea bugetul pe 2026 și bugetul pe 2026, așa cum știu, așa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit, poate puțin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor – și în special piaței financiare – că România este serioasă și își respectă angajamentele în ceea ce privește deficitul”, spune președintele.

În ceea ce privește reformele, Dan a spus că acestea au întârziat. Dar, dacă reformele înseamnă o rearanjare de instituții și eliminarea unor poziții de directori „e foarte bine, înseamnă că statul va economisi din bani”. În caz contrar, dacă reforma înseamnă să mai tai încă o dată 10% pentru oameni din sectorul public, „mi-e teamă că poți să creezi niște dezechilibre”.

Dan consideră că este „esențial” ca statul român să se reformeze.

Întrebat de jurnaliști dacă are referendumul inițiat de el când era primar general va fi transpus în buget sau, din contră, se va naște un blocaj între Președinție și Guvern, Nicușor Dan a răspuns că are „toată speranța” că va transpune lege.

„Referendumul a avut trei întrebări, două propusee de mine, una pe bani, una pe urbanism. Deocamdată, discuția mai apropiată este cea pe codul urbanismului și aici am speranța că se va transpune”, a spus Nicușor Dan.