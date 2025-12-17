Nicușor Dan: Problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări

Dan va avea luni o întâlnire cu magistrații care vor să exprime public problemele din sistem. Declarațiile au venit în contextul petiției pentru demiterea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu.

Întrebat despre petiția semnată de peste 12.000 de oameni care solicită demiterea lui Cătălin Predoiu, Nicușor Dan a spus că este o chestiune importantă.

Întâlnire cu magistrații luni dimineața

Referitor la gravitatea situației, Dan a afirmat că atunci când ai o mie de magistrați din șapte mii care spun că sunt probleme în sistemul de justiție, înseamnă că este o chestiune foarte serioasă. A anunțat că a programat o întâlnire imediat ce va fi în țară, luni dimineața, cu magistrații care vor să exprime public probleme cu privire la sistemul de justiție.

Președintele a precizat că la colegii săi au ajuns deja multe materiale care se referă la acest subiect.

Trebuie să separăm faptele de opinii

Dan a declarat că trebuie să separăm faptele de opinii. Intuitiv, spune că sunt probleme. Sunt probleme la Inspecția Judiciară. Sunt probleme la modul în care se fac promovări pe funcție de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la instanțe superioare.

A subliniat însă că lucrurile astea trebuie probate. Nu este o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate.

Analiză de 2-3 luni

Președintele a explicat că, în măsura în care există acuzații, va cere materiale până când va ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută. A precizat că această chestiune, în opinia sa, va dura de ordinul 2-3 luni.

Referitor la eventuale vinovății, Dan a spus: „Mai departe o să vedem vinovații. Dacă sunt, dacă sunt, mă voi exprima public”.

A precizat că problema demisiei dintr-o funcție o poate atribui numai pe pozițiile de consilier prezidențial și de stat. Pe poziții care nu sunt subordonate direct președintelui este o chestiune de societate și de respectivele instituții.

Se vor întâmpla lucruri în justiție

Întrebat ce a vrut să spună când le-a promis oamenilor că se vor întâmpla lucruri în justiție, Dan a răspuns fără echivoc: „Fără discuție”.

Referitor la ce anume se va întâmpla, președintele a explicat: „Va fi o analiză temeinică și din această analiză temeinică vor rezulta niște fapte dovedite”.

A repetat că, în opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară și la modul de promovare. Dar a insistat că lucrurile astea trebuie dovedite.

Nicușor Dan va merge la ședința CSM

Întrebat dacă va merge la ședința CSM în viitorul apropiat, Dan a răspuns afirmativ. A precizat că în momentul în care va avea un raport complet pe situația din justiție, da. A spus că avea în cap un calendar despre când se va întâmpla asta, stabilit împreună cu colegii.

Dezbaterea publică grăbește raportul

Președintele a adăugat că probabil dezbaterea publică în curs îl va face să ajungă mai repede decât planificase.

Referitor la întâlnirea de luni dimineață, Dan a precizat că invitația a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate în justiție. A făcut o nuanță importantă. Președintele a recunoscut că este posibil ca el și echipa să nu fi fost suficient de precis. Nu au spus dacă întâlnirea va fi publică. A subînțeles că este public. Dar este posibil să fie oameni care să nu vrea să își asume public declarațiile. Dan a anunțat că va fi și o întâlnire în regim confidențial cu oricine vrea să facă asta.

Pe de altă parte, președintele a spus că dacă se fac acuze în spațiul public, este normal ca cei care sunt acuzați să aibă posibilitatea să răspundă. Le va da de asemenea această posibilitate.

Dan a declarat: „Eu vreau să fie o dezbatere în societate pe situația justiției”.

Președintele a subliniat că această dezbatere trebuie să fie amplă și să implice întreaga societate, nu doar mediul judiciar. Scopul este să se clarifice toate problemele semnalate și să se ajungă la soluții concrete pentru îmbunătățirea sistemului de justiție.