Bolojan vrea reformă în justiție: La faptele grave de corupție nu trebuie prescriere

Întrebat la Digi FM dacă este mulțumit de cum funcționează justiția în România, premierul a răspuns că cetățenii au o încredere scăzută în două instituții: lumea politică și lumea justiției. Bolojan a recunoscut că această realitate este confirmată prin sondaje de opinie.

10.000 de dosare prescrise în 3 ani

Referitor la problema prescripției, Bolojan a spus că prescrierea unor fapte generează nemulțumire în rândul cetățenilor. Jurnaliștii i-au amintit că 10.000 de dosare s-au închis în urma prescrierii faptelor în ultimii 3 ani.

Întrebat dacă este de acord cu existența prescrierii în cazurile de corupție, premierul a răspuns: „Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”.

Bolojan a făcut distincția între faptele grave și cele minore. A explicat că la lucrurile mici, fără relevanță pentru societate, situația este diferită. Dar la corupția gravă, prescripția ar trebui eliminată.

Durata proceselor, o problemă majoră

Premierul a subliniat că, dincolo de prescripție, durata proceselor reprezintă o problemă importantă. A spus că o sentință dată la o distanță foarte mare de momentul faptei nu mai are rol social.

Potrivit lui Bolojan, cu cât o sentință se dă mai aproape de data la care s-a întâmplat faptul, cu atât rolul ei de educație este mai mare. Memoria socială reține legătura. Când trec 5-7 ani, oamenii nu mai știu de ce s-a dat o sentință. Speța dispare din memoria socială.

Alte probleme ale justiției

Referitor la alte disfuncționalități, premierul a menționat modul de formare al completelor, delegările și detașările. A spus că este important să existe complete stabile care dau sentințe.

Bolojan a mai punctat faptul că în spețe identice, la instanțe diferite, apar sentințe diferite. Această situație trebuie evitată. De asemenea, apar probleme legate de răspunderea magistraților și de promovarea în sistemul de justiție.

Grup de lucru pentru reforma justiției

Întrebat dacă va începe schimbarea legilor din justiție, Bolojan a anunțat că primul pas este o analiză. Guvernul va forma un grup de lucru care va analiza aceste aspecte împreună cu reprezentanți ai CSM, ai procurorilor și judecătorilor.

Premierul a explicat că grupul va analiza ce s-a întâmplat în acești ani pe baza legilor existente. La final, vor rezulta propuneri care vor fi analizate din punct de vedere al susținerii.