Bolojan: Avem un birou vamal cu 11 vameși, din care 9 sunt persoane cu handicap

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi FM că România există un birou vamal cu 11 angajați, din care 9 sunt persoane cu handicap. Premierul a cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să verifice eliberarea certificatelor de handicap, suspectând abuzuri.

Întrebat despre eliminarea scutirii de impozit pe proprietate pentru persoanele cu handicap, Bolojan a spus că este o problemă serioasă care trebuie discutată. A explicat că România are 957.000 de persoane cu handicap. Când a luat decizia de a elimina facilitățile la contribuția de sănătate, singura categorie acceptată au fost persoanele cu handicap.

De ce s-a eliminat scutirea de impozit

Premierul a explicat că, în afară de facilitățile din sănătate, persoanele cu handicap nu mai plăteau nici impozite pe proprietate. Nici pe apartamente, nici pe mașini. Bolojan a spus că 10% din fondul de locuințe din România nu era impozitat. Acestea sunt venituri la autoritățile locale.

Referitor la necesitatea impozitării, Bolojan a declarat că autoritatea locală trebuie să asfalteze parcarea de la blocuri. Trebuie să facă drumul asfaltat către fiecare casă. Indiferent cine stă în casă și indiferent cine este proprietar.

Premierul a spus că i se pare normal ca fiecare să contribuie cu acei 20-30 de euro pe an la facilitățile pe care primăria le face. Una din problemele pe care România le-a avut în toți acești ani a fost excepțiile pentru fiecare. Să exceptăm pe toată lumea. Dar cineva trebuie să plătească ca să se facă aceste lucruri.

Exemple concrete de abuzuri

Bolojan a dat exemplul unui birou vamal, „să spunem din Mehedinți”. A spus că dintr-un birou cu 11 vameși, 9 sunt persoane cu handicap. A precizat că statistica se invalidează în astfel de cazuri.

Premierul a mai spus că există comune în România care au procente enorme de persoane cu handicap. Se cunosc cazuri în care medici și comisii care au ștampilat aceste situații au făcut abuzuri grosolane.

Verificări ale Ministerului Muncii

Bolojan a declarat că, cu siguranță, o parte din certificatele care au fost obținute în România nu sunt în regulă. A cerut Ministerului Muncii și Ministerului Sănătății să impună măsuri care să verifice aceste situații.

Practic, în loc ca banii pe care îi are România să se ducă la cele câteva sute de mii de oameni care chiar au nevoie, oameni cu grave probleme de sănătate și pentru familiile cărora orice sprijin este un plus, se duc la o zonă difuză.

Statistici care ridică semne de întrebare

Bolojan a spus că România are 957.000 de persoane cu handicap. Are 400.000 de persoane cu pensie de invaliditate. Din acestea, 130.000 au și pensie de invaliditate și venit pe partea de handicap. A afirmat că nu i se pare în regulă această situație.

Referitor la echitatea fiscală, premierul a declarat că i se pare corect față de toți cetățenii României, care contribuie cu taxe, ca toți cetățenii să contribuie acolo unde beneficiază de servicii. Persoanele cu handicap oricum au facilități. Oricum primesc sprijin de la stat.

Bolojan a subliniat că trebuie discutat acest subiect.