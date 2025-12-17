Prima pagină » Știrile zilei » Ilie Bolojan despre situația coaliției: E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost

Premierul Ilie Bolojan a declarat că actuala coaliție de guvernare riscă să se blocheze dacă nu va avea loc o „resetare” a relațiilor dintre partidele aflate la putere, pe fondul votului favorabil dat de senatorii PSD unei moțiuni simple împotriva ministrei USR, Diana Buzoianu.
Radu Mocanu
17 dec. 2025, 13:54, Politic

Privind moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, premierul Bolojan a declarat: „Ceea ce s-a întâmplat ieri la Senat, n-a fost un lucru bun. Pe de o parte pentru că a fost o încălcare a protocolului de coaliție. Pe de altă parte, gândiți-vă că atunci când s-a dus la microfon doamna ministru și a dat replici PSD, cei care aplaudau erau cei din opoziție cel mai mult. Iar când s-au dus colegii de la PSD și au criticat-o pe doamna ministru, din nou cei care aplaudau cel mai mult erau cei din opoziție”, miercuri, la Digi FM. 

„Din punct de vedere uman, e greu să faci echipe puternice mâine dacă astăzi oamenii se porcesc între ei, coboară critica la un nivel care nu este de natură a crea încredere”, a continuat premierul, subliniind că nimeni nu câștigă din aceste dispute. 

Acesta a subliniat că această coaliție de guvernare nu va mai funcționa dacă se continuă în felul următor: „Azi cu o moțiune împotriva unui ministru, mâine cu o altă moțiune împotriva altui ministru, poimâine un partid îl cheamă pe ministrul celuilalt partid în Parlament, apar critici și degradarea relațiilor se va accentua”. 

„Coaliția cu siguranță ar putea funcționa mai bine”, subliniind că „Dacă nu se resetează relațiile în coaliție, lucrurile nu se vor termina bine. E doar o problemă de timp până conflictele vor escalada și lucrurile se vor termina prost”. 

 

