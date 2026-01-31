Prima pagină » Știrile zilei » „Visul Toboșarului”, concert aniversar de excepție la Sala Palatului. Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit pe scenă și în aplauzele publicului

„Visul Toboșarului”, concert aniversar de excepție la Sala Palatului. Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit pe scenă și în aplauzele publicului

Ovidiu Lipan Țăndărică a oferit, pe 30 ianuarie, un concert aniversar memorabil la Sala Palatului din București. Sub titlul „Visul Toboșarului”, evenimentul a reunit artiști de marcă, prieteni și colaboratori ai muzicianului, într-un spectacol complex care a traversat întreaga sa carieră artistică.
Rareș Mustață
31 ian. 2026, 17:06, Cultură-Media

Sala Palatului a găzduit vineri seară, 30 ianuarie, concertul aniversar „Visul Toboșarului”, susținut de Ovidiu Lipan Țăndărică, unul dintre cei mai influenți muzicieni ai scenei românești. Evenimentul a început la ora 20:00 și a oferit publicului un show grandios, în care rock-ul, ritmurile balcanice, muzica simfonică și momentele de improvizație s-au îmbinat armonios.

Pe scenă au urcat artiști consacrați și colaboratori apropiați ai lui Țăndărică, printre care Mircea Baniciu, Iris, Iana Novac, Marius Mihalache, Fanfara Zece Prăjini, Stelu Enache și Miriam, solistă de pian și prietenă apropiată a artistului. Spectacolul a fost completat de Dream Fantasy Orchestra, dirijată de Simona Strungaru, care a adus o dimensiune simfonică aparte concertului.

„Visul Toboșarului” a fost conceput ca o călătorie muzicală prin toate etapele importante ale vieții artistice ale lui Ovidiu Lipan Țăndărică, de la proiectele care l-au consacrat, până la colaborările recente. Un moment special l-a constituit interpretarea unor piese din „Cantafabule”, susținute de Mircea Baniciu, primite cu entuziasm de public.

Concertul de la Sala Palatului a avut loc cu o zi înainte de aniversarea artistului. Astfel, pe 31 ianuarie, Ovidiu Lipan Țăndărică își sărbătorește ziua de naștere, după un eveniment care a confirmat, încă o dată, statutul său de reper al muzicii românești.

