Prima pagină » Cultură-Media » Liderul trupei Metallica, James Hetfield, și-a cerut iubita în căsătorie vineri, 13, sub apă, printre rechini

Instagram Metallica
Luiza Moldovan
17 mart. 2026, 16:06, Cultură-Media

James Hetfield, solistul trupei Metallica, a cerut-o în căsătorie pe partenera, pe Adriana Gillett.

Hetfield, un tip despre care nu se poate spune că se înscrie ușor în vreo categorie a firescului, a făcut treaba asta în timpul unei scufundări alături de rechini-balenă.

Momentul cererii în căsătorie a fost făcut public pe pagina de Instagram a trupei, unde a fost postată o fotografie a cuplului, încercând să comunice.

„Adriana Gillett, vrei să te căsătorești cu mine?”

Hetfield, în vârstă de 62 de ani, ține un mesaj scris de mână: „Adriana Gillett, vrei să te căsătorești cu mine”, în timp ce Adriana ridică degetul mare, semn că da, vrea.

Gillett are 45 de ani și apare ținând în mână o cutie cu inelul de logodnă.

Dar Hetfield nu e un tip oarecare. El trebuia să-și aleagă cu grijă ziua și, pentru asta, a ales vineri, 13. Gillett a descris momentul drept „unic, special, romantic”.

„Într-o mare plină de pești, ne-am găsit unul pe celălalt”

Ea adaugă: „Într-o mare plină de pești, ne-am găsit unul pe celălalt”, făcând referire și la zodia sa (e adevărat că rechinii-balenă nu sunt pești, dar nu ne luăm de la atâta!).

Hetfield și Gillett sunt împreună de câțiva ani.

Hetfield a divorțat în 2022, după o căsnicie de 25 de ani, din care are trei copii.

Hetfield, rock-star-ul pădurii

Hetfield, liderul celei mai influente trupe rock de pe planetă și din toate timpurile, a fost destul de discret cu viața sa personală, iar gestul său de a face publică cererea în căsătorie este un mod de a o valida în fața tuturor, de a marca un nou început.

Hetfield e pasionat de mașinile custom, mai ales de red hot-uri retro transformate în adevărate capodopere.

Hetfield nu e excentricul clasic, Hetfield pare copilul din flori al goth-ului cu vintage-ul dark, o chestie fascinantă: el are o colecție de mașini denumită „Reclaimed Rust” – unele dintre acestea le-a expus pe la muzeele de profil.

Dar faptul că-i plac rablele reîncarnate în capodopere nu e singura lui chestie.

Hetfield e crescător de albine. Acest tip aparent dur, care mânuiește chitara ca un zeu are stupi pe proprietatea sa (chiar spunea într-un interviu că stupul îl ajută să rămână ancorat în comunitate și că e pasionat de ordinea din stup.

E, de asemenea, vânător și e pasionat și de pescuit.

Îi place să petreacă mult timp departe de agitație. Faptul că s-a luptat mulți ani cu dependența de substanțe l-a ajutat să devină un tip controlat, disciplinat și chibzuit.

Recomandarea video

