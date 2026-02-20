Cindy Crawford împlinește 60 de ani: „Sănătatea este cel mai important lucru”

Cindy Crawford a intrat în lumea modei la 17 ani, descoperită de un fotograf local în Illinois. A ajuns pe coperțile celor mai mari reviste din lume. A apărut în videoclipul iconic al lui George Michael alături de Naomi Campbell, Linda Evangelista și Christy Turlington. Și a refuzat în permanență să se conformeze regulilor nescrise ale industriei, scrie Ansa.

Alunița care a devenit marcă personală

Cineva i-a sugerat cândva să și-o îndepărteze. Cindy a ales să o păstreze. A devenit semnătura ei vizuală și unul dintre cele mai recunoscute detalii fizice din istoria modei.

La apogeul carierei, a filmat o reclamă pentru Pepsi și a pozat pentru Playboy. Când lumea modei a ridicat sprâncenele, ea a explicat simplu: „M-a ajutat să ajung la un public complet diferit”.

A prezentat House of Style la MTV șapte ani. A construit un imperiu de produse cosmetice și decorațiuni interioare cu vânzări anuale de 350 de milioane de dolari. La 60 de ani, continuă să pozeze — recent pe coperta Harper’s Bazaar Franța.

Ce înseamnă 60 de ani pentru ea

Crawford nu se ferește de subiect. „Trăim într-o lume marcată de discriminarea pe criteriul vârstei. Ar trebui să ne acceptăm și să fim noi înșine”, a declarat ea pentru People.

Prioritățile s-au schimbat. „Sănătatea este cel mai important lucru. Fac sport ca să pot face drumeții lungi sau să joc pickleball. Nu vrei ca viața ta să se reducă pe măsură ce îmbătrânești.”

Locuiește în Malibu, petrece verile în Canada și a redescoperit Miami alături de soțul ei, Rande Gerber: „E ca și cum am fi din nou un cuplu tânăr.”

La 60 de ani, Cindy Crawford pare mai relaxată ca oricând.