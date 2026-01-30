Prima pagină » Politic » Bolojan: Creșterea presiunii sociale pe Guvern este o constantă

Bolojan: Creșterea presiunii sociale pe Guvern este o constantă

Într-un interviu acordat G4Media, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea presiunii sociale pe Guvern, precizând că este „o constantă” în situații dificile.
Daiana Rob
30 ian. 2026, 18:30, Politic

Întrebat dacă ia în calcul creșterea presiunii pe Guvern, în contextul efectelor reformelor care se răsfrâng asupra populației, precum creșterile TVA sau ale impozitelor, premierul Bolojan a precizat: Creșterea presiunii sociale pe guvern este o constantă în astfel de situații, dar ea se agravează dacă nu faci lucrurile cum trebuie”. 

Acesta a precizat că cetățenii ajung într-o situație de oboseală pentru că Guvernul nu „face ceea ce trebuie” cu o anumită rapiditate.

„Cetățenii ajung la într-o situație de oboseală pentru că noi, în loc să facem ceea ce trebuie cu o anumită rapiditate, în așa fel încât să corectăm nedreptăți, în așa fel încât să îndreptăm lucrurile, în așa fel încât costul acestor reforme să fie preluate cât mai repede și de aparatul de stat, pe bună dreptate apare oboseala totală a cetățenilor pentru că nu văd rezultate”, a declarat Bolojan.

Premierul a oferit ca exemplu amânarea pronunțării CCR asupra legii magistraților, afirmând că România va pierde sau are șanse mari să piardă cei peste 200 de milioane de euro din jalonul PNRR.

„Vă puteți da seama că, indiferent care va fi decizia, în loc să o luăm la timp, într-un timp rezonabil, suntem în situația în care pierdem niște bani și n-au cum nici cetățenii României, nici orice om rațional să fie de acord cu această situație. Și atunci, nefăcând lucrurile la timp, amânându-le, întârziind, într-o formă sau alta, amânând rezolvarea problemelor, nu face decât să pierdem cu toții, pentru că cetățenii României, pe bună dreptate, își pierd răbdarea”, a declarat Ilie Bolojan pentru G4Media. 

 

