Meteorit de 7 tone, observat pe cerul SUA: explozie puternică și panică în mai multe state

Meteoritul a fost vizibil chiar și în timpul zilei, în jurul orei 09:00, fiind observat de persoane din state precum Wisconsin, Pennsylvania sau Maryland. Societatea Americană de Meteori a primit numeroase raportări despre „mingea de foc” care a luminat cerul, mai transmite AP.

Explozie echivalentă cu 250 de tone de TNT

Potrivit NASA, meteoritul avea un diametru de aproximativ 1,8 metri și s-a deplasat cu peste 72.000 km/h. După ce a traversat atmosfera pe o distanță de circa 55 de kilometri, acesta s-a fragmentat, eliberând o energie estimată la 250 de tone de TNT. Deflagrația a fost suficient de puternică pentru a zgudui locuințe și a provoca panică în rândul populației, mulți crezând inițial că este vorba despre o explozie.

Meteoritul a fost detectat inițial la aproximativ 80 de kilometri altitudine, deasupra lacului Erie, în apropiere de orașul Lorain. Fragmentarea s-a produs ulterior deasupra regiunii Valley City, în statul Ohio. Specialiștii spun că este puțin probabil ca bucăți mari din meteorit să fi ajuns la sol.

„Ar putea exista fragmente mici, dar majoritatea s-au dezintegrat în atmosferă”, au explicat meteorologii. Până în acest moment, nu au fost raportate pagube sau victime.

Fenomen mai frecvent decât pare

Astronomii subliniază că astfel de evenimente nu sunt atât de rare. Meteori de dimensiuni variabile intră zilnic în atmosfera Pământului, însă doar cei mai mari produc explozii vizibile și zgomote puternice. Totodată, datorită telefoanelor mobile și camerelor de supraveghere, tot mai multe astfel de fenomene sunt surprinse și distribuite online.