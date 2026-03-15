Grindeanu: Nu am intrat în această guvernare pe post de ficus. Mâine depunem amendamente la buget

Nu am intrat în această guvernare pe post de ficus, spune Sorin Grindeanu, liderul PSD, nemulțumit de faptul că bugetul aprobat de Guvern este „de dreapta” și nu ține cont de „politicile de stânga”.
Cosmin Pirv
15 mart. 2026, 20:32, Politic

Liderul social-democrat susține că bugetul nu protejează oamenii obișnuiți.

„Noi avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care, în mare, are grija până la urmă a oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oamenii obișnuiți. Noi reprezentăm cam 46% din ponderea Coaliției de guvernare. Domnul Bolojan este președintele PNL, dar este premier și cu voturile PSD. Deci aici ar trebui să discutăm și despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate, le are în această pondere”, a declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

El spune că în Pachetul de Solidaritate nu este vorba de PSD, ci de categorii de români.

„În primul rând să știți că aici nu e vorba de PSD, aici e vorba de pensionari, de familii cu copii, de persoane cu dizabilități, de muncitori pe salariul minim, de agricultori sau de antreprenorii români.
Aici nu sunt dorințe ale PSD-ului, ci, până la urmă, noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus, ci ca să ne asigurăm că românii sunt protejați. Iar acum, pachetul de solidaritate este prioritatea noastră”, a spus liderul social-democrat.

Președintele PSD susține că luni partidul va depune amendamente la buget.

„1,1 miliarde reprezintă ceea ce noi mâine dimineață la prima oră vom depune ca amendamente în Parlament pentru a completa toate lucrurile legate de Pachetul de solidaritate”, a mai spus Grindeanu.

Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat a decis duminică să voteze bugetul de stat pentru anul 2026, dar reprezentanții partidului anunță că vor depune amendamente. Grindeanu i-a adresat o scrisoare premierului Ilie Bolojan, în care acuză „un simulacru de dialog care are loc, de prea mult timp, în ședințele coaliției de guvernare”.

