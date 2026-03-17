Atac masiv cu rachete balistice iraniene în centrul Israelului: Doi morți și pagube majore la infrastructură

.Două persoane au fost ucise într-un atac cu rachete balistice iraniene, potrivit serviciului israelian de intervenție în situații de urgență, arată CNN.

Paramedicii de la Magen David Adom (MDA) au sosit la fața locului, în orașul Ramat Gan, și au constatat decesul unui bărbat și al unei femei care au suferit răni grave provocate de șrapnel.

Imaginile video difuzate de MDA arătau o clădire parțial distrusă și o stradă acoperită de resturi în urma impactului.

În paralel, infrastructura feroviară a fost grav afectată. Israel Railways a anunțat că, din cauza căderii unui fragment în zona stației de tren Tel Aviv Savidor Central, au fost cauzate daune la o parte din peroanele stației.

În consecință, traficul trenurilor a fost oprit temporar, fiind puse în funcțiune transporturi alternative între stațiile Herzliya, Tel Aviv Savidor Central și Ben Gurion.

Deși la gară nu au fost raportate victime, echipele feroviare lucrează intens pentru a restabili traficul la normal.

Camerele CNN au surprins ceea ce părea a fi o muniție cu dispersie deasupra centrului Israelului, locurile de impact fiind semnalate la gara Savidor din Tel Aviv, precum și în orașele din apropiere Petah Tikva, Rosh HaAyin și Kafr Qasim.

Imaginile video păreau să arate zeci de bombe mici dispersându-se în cer înainte de a lovi solul.

Incidentele au continuat și în localitățile limitrofe. Șrapnelul provenit de la rachetă a lovit și orașul Beni Brak, situat la nord de Tel Aviv, rănind ușor o persoană, a declarat MDA.