Ziua alianțelor bizare. Cum au ajuns PSD-UDMR-SOS să facă front împotriva PNL-USR-POT privind un amendament al social-democraților

Miercuri, în comisiile reunite de buget-finanțe, a izbucnit un scandal în legătură cu amendamentul depus de PSD privind pachetul social. Totul a plecat de la momentul votului când, potrivit datelor prezentate în comisie, 51 de parlamentari erau prezenți: au fost 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere. „Pentru” au votat PSD, UDMR și grupul PACE. Opt parlamentari AUR, deși prezenți, nu au votat. De aici a pornit disputa: liberalii au invocat regula majorității de jumătate plus unu din cei prezenți, ceea ce ar fi însemnat că amendamentul nu întrunea numărul necesar de voturi, în timp ce PSD a contestat interpretarea și a cerut reluarea votului. Ședința a fost suspendată pentru clarificări.
Deputatul USR, Claudiu Năsui, a comentat această situație într-o postare pe Facebook, evidențiind modul în care s-au poziționat partidele la vot. PSD – UDMR – SOS România (actualul grup PACE – n.r.) au susținut pachetul social, în timp ce PNL – USR – POT au votat împotrivă. Parlamentarii AUR nu și-au exprimat votul.
„Scandal în comisia pentru buget pe pachetul social propus de PSD. PSD-UDMR-SOS (actualul grup PACE – n.r.) au votat pachetul social. PNL-USR-POT au votat contra. AUR nu a votat deloc. Rezultatul a fost 23 voturi pentru, 19 voturi contra, o abținere și 8 prezenți care nu votează. Întrebarea e dacă a trecut sau nu votul? PNL-USR-POT zic că majoritatea se raportează la numărul oamenilor prezenți. Așa că ar trebui să fie 26 de voturi pentru ca să treacă. Deci pachetul social ar pica. PSD-UDMR-SOS zic că majoritatea se raportează la numărul voturilor. Așa că ar trebui să fie 22 de voturi pentru ca să treacă. Deci pachetul social ar trece”, explică Năsui în cadrul postării.
Într-o notă ironică, deputatul USR a comentat și poziția AUR în timpul votului: „AUR stă și mănâncă popcorn.”
Proiectul bugetului intră miercuri, de la ora 16:00, în plenul reunit al Parlamentului. Votul final este programat pentru joi.