Ziua alianțelor bizare. Cum au ajuns PSD-UDMR-SOS să facă front împotriva PNL-USR-POT privind un amendament al social-democraților

Miercuri, în comisiile reunite de buget-finanțe, a izbucnit un scandal în legătură cu amendamentul depus de PSD privind pachetul social. Totul a plecat de la momentul votului când, potrivit datelor prezentate în comisie, 51 de parlamentari erau prezenți: au fost 23 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere. „Pentru” au votat PSD, UDMR și grupul PACE. Opt parlamentari AUR, deși prezenți, nu au votat. De aici a pornit disputa: liberalii au invocat regula majorității de jumătate plus unu din cei prezenți, ceea ce ar fi însemnat că amendamentul nu întrunea numărul necesar de voturi, în timp ce PSD a contestat interpretarea și a cerut reluarea votului. Ședința a fost suspendată pentru clarificări.

Deputatul USR, Claudiu Năsui, a comentat această situație într-o postare pe Facebook, evidențiind modul în care s-au poziționat partidele la vot. PSD – UDMR – SOS România (actualul grup PACE – n.r.) au susținut pachetul social, în timp ce PNL – USR – POT au votat împotrivă. Parlamentarii AUR nu și-au exprimat votul.