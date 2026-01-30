Prima pagină » Politic » Bolojan, despre PNRR: Există un risc de a nu absorbi toată suma

Există un risc de a nu absorbi toată suma, susține premierul Ilie Bolojan într-un interviu acordat G4Media, referindu-se la PNRR.
Cosmin Pirv
30 ian. 2026, 19:18, Politic

Șeful Guvernului a fost întrebat dacă există riscul să nu fie absorbită toată suma în condițiile în care programul se termină în august și multe proiecte nu pot fi terminate până atunci.

„Există un risc de a nu absorbi toată suma. Aici sunt două aspecte. Pe de-o parte, din cele peste 10 miliarde de euro care le mai avem în PNRR, o parte sunt granturi și o parte sunt împrumuturi. Pentru noi este foarte important să nu pierdem niciun leu din grant. Asta este vital pentru noi, pentru că pățim exact cum pățim la jalonul cu pensiile pentru magistrați. În ceea ce privește componenta de împrumuturi, e bine să-i absorbim pe toți, din nou, pentru că aici sunt niște împrumuturi cu dobândă redusă, mult mai redusă decât nivelul la care se împrumută România și sunt lucrări de începute”, a declarat Ilie Bolojan pentru G4Media.

Acesta susține că se va încerca o optimizare a proiectelor, „în așa fel încât ceea ce se termină să fie mutat eventual pe grant în primăvara acestui an și ceea ce există risc mai mare să nu se termine să fie mutat pe împrumut”.

Premierul arată că este vorba de circa 30.000 de proiecte și că sunt mulți factori de care depinde finalizarea acestora.

Depinde de mulți factori

„A doua problemă există într-adevăr un risc pentru că gândiți-vă că avem în jur de 30.000 de proiecte. Avem mii de beneficiari, primăriile au foarte multe proiecte, și aici nu depinzi doar de un minister, nu depinzi doar de o primărie, depinzi de constructori, depinzi de situații din piață, depinzi de termene de livrare, sunt foarte multe dependențe”, a spus Bolojan.

El a precizat că este important să fie absorbiți acești bani „pentru că este singura formulă prin care anul acesta putem avea un volum de investiții suficient de ridicat pentru a genera baza unei creșteri economice în anii următori și îmbunătățirii multor condiții, de la spitale noi, de la școli noi reabilitate, de la anveloparea blocurilor, de la unități de fotovoltaice, de la autostrăzi noi”.

