Arafat avertizează asupra impactului rețelelor sociale: Dacă nu se iau măsuri riscăm ca generațiile viitoare să aibă probleme foarte mari de integrare

Privind mesajul publicat pe Facebook prin care cere reglementarea accesului copiilor la rețele de socializare, Raed Arafat a spus: „eu am scris postarea respectivă mai mult că persoană fizică, adică chiar la ceva care îl cred personal, nu neapărat având poziția de șef al DSU-ului”.

Potrivit acestuia, există o legătură tot mai evidentă între comportamentul copiilor și accesul la rețele de socializare. „Ne confruntăm cu situații care pot fi corelate clar cu rețelele de socializare și cu accesul excesiv și manipulat a copiilor și a adolescenților pe aceste rețele”, a spus Arafat, sâmbătă, la Digi24.

Riscuri de integrare

Acesta a subliniat riscurile la care se supune societate dacă nu sunt luate măsuri. „Dacă nu se iau măsuri de limitare, de, hai să zicem, reglementare a accesului la aceste rețele de socializare, noi riscăm că generațiile viitoare să aibă probleme foarte mari de integrare în societate și să aibă probleme foarte mari de comportament în societate, mai ales după ce devin adulți. Dacă noi nu suntem atenți că suntem deja la ceasul al 12-lea, clar că ne vom confrunta cu probleme foarte grave în viitor și care vor avea un impact social care cred că nici nu putem să ne închipuim la acest moment care va fi nivelul nu”, a declarat oficialul.

Despre cazurile recente de agresiuni în care au fost implicați minori, Raed Arafat a afirmat: „Nu că mă speria, este de îngrijorat, adică mă îngrijorează, pentru că, într-adevăr, vârstele respective sunt vârste în care copiii, în mod normal, îi găsești la joacă, nu la agresiuni”.

Nevoia de reglemetare și aflabetizare media

Acesta a precizat că pe lângă reglementarea accesului la rețelele de socializare, trebuie să fie și o componentă de educație: „Una este reglementarea accesului la rețelele de socializare, dar după care vine partea de educație, partea de educare la școli, partea de educație, despre cum să evalueze știrile, cum să se uite la rețelele de socializare, cum să se uite critic la aceste rețele și să nu devine orice se întâmplă acolo”.

Despre reacțiile la mesajul publicat, acesta a spus: „reacțiile în marea majoritate sunt pentru, nu împotrivă. Există și oameni care vin cu argumente împotrivă, este normal, există și oameni care nu cred că asta va rezolva problema, dar marea majoritate și sunt părinți care au scris că trebuie deja luată o măsură”.