Prima pagină » Știri externe » „Dependenți, dar împotriva interdicției”. Adolescenții din Marea Britanie, prinși între riscurile rețelelor sociale și libertatea online

„Dependenți, dar împotriva interdicției”. Adolescenții din Marea Britanie, prinși între riscurile rețelelor sociale și libertatea online

Adolescenții britanici au o relație ambivalentă cu platformele de social media: sunt conștienți de riscurile asociate utilizării excesive, dar nu susțin ideea unei interdicții impuse de guvern.
„Dependenți, dar împotriva interdicției”. Adolescenții din Marea Britanie, prinși între riscurile rețelelor sociale și libertatea online
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
16 mart. 2026, 10:28, Știri externe

În contextul în care autoritățile din Marea Britanie analizează posibilitatea restricționării accesului minorilor la rețelele sociale, tinerii afirmă că aceste platforme rămân esențiale pentru socializare, informare și exprimare personală, potrivit unui material realizat de Reuters.

Utilitate zilnică, dar și efecte negative

Elevi cu vârste între 16 și 18 ani de la o școală din sudul Londrei spun că aplicații precum Snapchat, Instagram și TikTok îi ajută să țină legătura cu prietenii, să își creeze conexiuni noi și să descopere informații despre lume. În același timp, adolescenții recunosc că aceste platforme pot genera oboseală mentală, anxietate, expunere la conținut dăunător și dependență de ecran.

Unii tineri afirmă că pot petrece chiar și opt ore pe zi derulând conținut, în special pe TikTok, unde „doom scrolling-ul” este frecvent. Deși companiile susțin că oferă instrumente de siguranță pentru minori, adolescenții spun că aceste restricții pot fi ocolite cu ușurință.

Dezbaterea privind interzicerea accesului sub 16 ani

Guvernul britanic analizează introducerea unor măsuri similare celor din Australia, unde accesul la social media pentru copiii sub 16 ani a fost restricționat. O consultare publică este în desfășurare până în luna mai, iar autoritățile invită societatea civilă să își exprime opiniile.

Totuși, experți în psihologie și siguranță online avertizează că nu există dovezi clare că o interdicție ar fi eficientă. Cercetătoarea Amy Orben, profesor la University of Cambridge, subliniază că impactul social media diferă semnificativ de la un adolescent la altul.

Specialiștii atrag atenția asupra dificultății de a impune o interdicție reală, în condițiile în care mulți copii sub 13 ani folosesc deja rețele sociale. Datele furnizate de Ofcom arată că șase din zece copii britanici cu vârste între 8 și 12 ani au conturi active.

Experții recomandă presiuni mai mari asupra companiilor de tehnologie pentru a crea platforme mai sigure, prin „safety by design”, fără a elimina complet accesul copiilor la mediul digital.

