Un proiectil iranian a căzut lângă o bază militară australiană. Reacția Australiei

Un proiectil iranian a lovit un drum aflat lângă o bază militară australiană. Prim-ministrul Australiei a confirmat incidentul și a anunțat că nicio persoană nu a fost rănită.
Sursa foto: X
Petru Mazilu
18 mart. 2026, 07:49, Politic

Un proiectil iranian a căzut lângă o bază militară australiană din Emiratele Arabe Unite, provocând pagube minore și un incendiu, potrivit Sky News. Incidentul s-a produs miercuri dimineață.

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a confirmat incidentul, spunând că arma a lovit un drum în afara bazei aeriene Al Minhad, lângă Dubai. Nicio persoană nu a fost rănită.

„Pot confirma că niciun membru al personalului australian nu a fost rănit și că toată lumea este absolut în siguranță în acest moment. Au existat pagube minore la un bloc de cazare și la o unitate medicală din cauza unui mic incendiu care a fost creat ca urmare a faptului că proiectilul a lovit un drum care ducea la baza respectivă”, a declarat Anthony Albanese.

Premierul australian nu a spus dacă el crede că Iranul a vizat baza, adăugând că „regimul iranian se angajează în atacuri aleatorii în toată regiunea”.

Recomandarea video

