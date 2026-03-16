Brazilia. Interzicerea telefoanelor mobile le-a oferit copiilor două luni suplimentare de învățare

Datele provin dintr-un studiu inovator realizat de Universitatea Stanford (SUA) și confirmă faptul că interdicția nu numai că a îmbunătățit performanța academică, dar a îmbunătățit și socializarea și a redus indisciplina, potrivit RTP.

Experiența pionieră a orașului Rio de Janeiro a început în 2024 printr-un decret local și s-a extins la nivelul întregii țări prin legislație federală care a început să fie aplicată în 2025.

Pentru a evalua dacă au existat beneficii în urma interzicerii totale a telefoanelor mobile, a fost realizat un studiu de către Universitatea Stanford. Cercetarea arată că restricția totală (atât în interiorul, cât și în afara sălii de clasă) a generat un câștig mediu de învățare echivalent cu două luni în plus pe an școlar.

Mai puține ecrane, rezultate mai bune

Sub coordonarea cercetătorului Guilherme Lichand, de la Graduate School of Education din cadrul Stanford, evaluarea cantitativă a cuprins 919 școli (aproximativ 90% din rețeaua municipală). Metodologia a izolat efectul interdicției de alte variabile, pentru a garanta că îmbunătățirea s-a datorat, într-adevăr, absenței smartphone-urilor.

Rezultatele din 2024 sunt clare:

Matematică : un salt de 25,7% în învățare

: un salt de 25,7% în învățare Limba portugheză : o creștere de 13,5%

: o creștere de 13,5% Consolidare: rezultatele au crescut de la un bimestru la altul, sugerând că, cu cât elevii petrec mai mult timp departe de telefon, cu atât capacitatea lor de a asimila cunoștințe este mai mare

Astfel, imediat ce legea a intrat în vigoare, au pus-o în aplicare și au găsit cutii din plastic în care elevii își depozitează telefoanele imediat ce ajung la școală.

Excepțiile admise sunt pentru scopuri pedagogice, atunci când există autorizarea expresă a profesorului pentru cercetare, lectură, acces la materiale educaționale oficiale sau orice alt conținut ori serviciu. De asemenea, sunt permise pentru elevii cu dizabilități sau afecțiuni de sănătate care necesită aceste dispozitive pentru monitorizare.

De la Rio la întreaga Brazilie

Sămânța acestei schimbări a fost plantată în 2023, după ce UNESCO a publicat un raport global care avertiza asupra efectelor negative ale ecranelor asupra concentrării. În august același an, Primăria din Rio a interzis telefoanele mobile în timpul orelor.

Însă Secretariatul Municipal al Educației din Rio de Janeiro a dorit să meargă mai departe și a organizat o consultare publică în decembrie 2023, care a schimbat radical situația. Cu peste 10.000 de contribuții, majoritatea covârșitoare a societății civile a cerut extinderea interdicției și în pauze și recreații. Astfel, în 2024, Rio a devenit prima capitală care a „deconectat” școlile pe întreaga durată a programului școlar.

Acest caracter inovator a stat la baza inițiativei lui Renan Ferreirinha, secretarul Educației din Rio, care, în calitate de deputat federal, a fost raportorul legii naționale care reglementează astăzi toate școlile din Brazilia.

Interdicția se bazează pe ideea simplă că „regulile și limitele sunt fundamentale pentru o educație bună”. În acest sens, Ferreirinha spune că luptă pentru atenția elevilor, deoarece „școala trebuie să aibă sens, iar pentru asta elevul trebuie să fie prezent”.

„Fără telefon, rămâne timp pentru a socializa și a studia. Sunt două aspecte fundamentale pentru dezvoltarea oricărei ființe umane”, concluzionează el.

Secretarul Educației din Rio de Janeiro subliniază că „școala este locul în care copilul trebuie să învețe, să se joace, să se distreze, să alerge, să cadă, să se ridice, să fie copil. Iar când primește notificări, el iese din sala de clasă. Când este izolat în propriul ecran, nu interacționează cu prietenii”.

Elevii îi dau dreptate, după o rezistență inițială.

Directoarea școlii afirmă că până și modul de exprimare al tinerilor s-a îmbunătățit după interzicerea telefoanelor în mediul școlar.

Mai multă atenție, mai puțin bullying

Pe lângă rezultate, calitatea vieții școlare a crescut semnificativ. Un studiu realizat de Frontul Parlamentar al Educației, împreună cu Equidade.Info (Lemann Center/Stanford), la care au participat aproape 3.000 de elevi și administratori, arată că:

86% dintre elevi au observat o îmbunătățire a comportamentului general al clasei

83% dintre elevi recunosc că sunt mai atenți la ceea ce spune profesorul

77% dintre administratori au raportat o scădere a cazurilor de bullying digital, deoarece „scena” insultelor imediate a fost eliminată din mediul școlar

Noua frontieră: rețele sociale de la 16 ani

Succesul din școli a încurajat noi pași pentru protejarea copilăriei, iar Renan Ferreirinha a prezentat deja un proiect de lege pentru modificarea Statutului Digital al Copilului și Adolescentului, propunând vârsta minimă de 16 ani pentru utilizarea rețelelor sociale deschise.

„Nu este normal ca un copil să aibă crize de anxietate și diagnostic de depresie pentru că nu poate renunța la telefon”, avertizează secretarul educației din Rio, subliniind că platformele știu că dețin un produs „care creează dependență”.

Propunerea prevede ca platformele educaționale și aplicațiile de mesagerie privată (precum WhatsApp) să rămână permise sub supravegherea părinților, dar restricționează accesul minorilor sub 16 ani la rețelele bazate pe algoritmi care creează dependență și expunere publică. Măsura urmărește alinierea Braziliei cu țări precum Australia, Franța și Spania.