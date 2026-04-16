Atacul armat din Turcia. Autorul ar fi glorificat autorul unui masacru misogin din SUA

Atacul armat produs miercuri într-o școală din sudul Turciei, soldat cu nouă morți, este investigat de autorități, iar primele concluzii indică faptul că suspectul s-ar fi inspirat dintr-un atac din Statele Unite.

„Primele constatări ale anchetei au dezvăluit că făptașul a folosit o imagine pe profilul său de WhatsApp care făcea referire la Elliot Rodger, cel care a comis un atac în Statele Unite în 2014”, au anunțat joi autoritățile de la Ankara, citate de AFP.

Elliot Rodger este autorul masacrului din Isla Vista, California, din 2014. În acel atac, Rodger a ucis șase persoane într-un campus universitar din Santa Barbara, înainte de a se sinucide.

Într-un videoclip publicat anterior, acesta și-a justificat acțiunile ca fiind o „pedeapsă” împotriva femeilor care l-au respins.

Suspectul și-a pierdut viața în urma atacului, însă autoritățile nu au stabilit încă dacă este vorba despre o sinucidere sau dacă decesul s-a produs în timpul intervenției haotice de la fața locului.

De asemenea, tatăl adolescentului, fost ofițer de poliție, a fost reținut, întrucât se presupune că armele folosite în atac aparțineau acestuia.

Incidentul de miercuri a fost al doilea atac armat petrecut în școlile din Turcia. Marți, un elev de la un liceu din provincia vecină, Sanliurfa, a deschis focul. În urma atacului, 16 persoane au fost rănite, majoritatea victimelor fiind elevi.