Atac armat la o școală din Turcia: 3 elevi, dar și un profesor au murit. Atacatorul este fiul unui ofițer de poliție

Guvernatorul provinciei Kahramanmaras din sud-estul Turciei, numit Mukerrem Unluer a precizat că elevul responsabil de atac a murit.

Elevul a venit la școală cu armele tatălui său, care este ofițer de poliție. Elevul avea asupra lui cinci arme de foc și șapte încărcătoare.

Printre victime se numără și un profesor. Motivul atacului nu a fost cunoscut imediat.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler okul camlarından atlayarak hayatta kalmaya çalıştılar.

Anterior, presa Turcă a relatat că autoritățile au trimis poliția, dar și ambulanțele la fața locului, după ce în zona școlii s-au auzit focuri de armă.

Imaginile video de la fața locului au arătat cel puțin două persoane urcate în ambulanțe în fața școlii gimnaziale din provincia Kahramanmaras.

Acesta este al doilea atac armat petrecut în școlile din Turcia. Marți, un elev de la un liceu din provincia vecină, Sanliurfa, a deschis focul. În urma atacului, 16 persoane au fost rănite, majoritatea victimelor fiind elevi.