A intrat într-o școală și a înjunghiat un elev de 16 ani / Agresor de 18 ani, reținut de polițiști

Miercuri la prânz, un puști de 18 ani a intrat în curtea unei școli din Sectorul 1 al Capitalei cu un cuțit și a înjunghiat un elev de 16 ani. Acesta a ajuns la Camera de Gardă cu leziuni traumatice. Agresorul a fost reținut de Poliția Capitalei, însă agresivitatea evenimentelor și vârsta mică a celor implicați este cea care șochează.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Luiza Moldovan
28 mai 2026, 12:17, Social
Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei după ce ar fi pătruns în curtea unei școli din Sectorul 1, înarmat cu un cuțit, și l-ar fi agresat pe un elev de 16 ani în fața colegilor acestuia, potrivit unui comunicat al Poliției.

Incidentul a avut loc miercuri, 26 mai 2026, în jurul orei 12.00.

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi intrat în curtea unității de învățământ având asupra lui un cuțit și, pe fondul unui conflict cu minorul de 16 ani, l-ar fi amenințat cu acesta, după care l-ar fi lovit în repetate rânduri, în prezența mai multor elevi.

Agresorul a părăsit apoi locul faptei

Cazul a ieșit la suprafață în cursul serii aceleiași zile, în jurul orei 22.30, când personalul medical al unui spital a sesizat poliția: la camera de gardă se prezentase un minor de 16 ani cu leziuni traumatice ce ar fi fost produse prin agresiune fizică.

Polițiștii de la Secția 5 au demarat imediat cercetările.

A doua zi, pe 27 mai, agresorul a fost depistat și condus la audieri în baza unui mandat de aducere și reținut pentru 24 de ore. Urmează să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Patrule permanente ale Poliției în zonele cu școli

Cercetările sunt conduse de Secția 5 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru lovire sau alte violențe, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Poliția Capitalei precizează că desfășoară permanent activități preventive în școli și în zonele adiacente acestora – patrulări, controale și sesiuni informative adresate elevilor, părinților și cadrelor didactice – și recomandă cetățenilor să semnaleze orice situație care poate afecta siguranța publică apelând numărul unic de urgență 112.

