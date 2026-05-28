UE interzice legarea câinilor în lanț / Ce prevede prima lege UE dedicată protecției câinilor și pisicilor

Timp de zeci de ani, imaginea câinelui legat la lanț în curtea casei a fost atât de comună încât a ajuns aproape invizibilă.

De acum, această practică va fi interzisă la nivelul întregii Uniuni Europene.

Pe 28 aprilie 2026, Parlamentul European a votat – cu o majoritate zdrobitoare – prima reglementare europeană dedicată exclusiv bunăstării câinilor și pisicilor. E un moment istoric, chiar dacă efectele sale concrete se vor simți abia peste câțiva ani.

Cum s-a ajuns aici

Aproximativ 44% dintre cetățenii UE au un animal de companie, iar 74% consideră că bunăstarea acestora ar trebui să fie mai bine protejată.

Comerțul cu câini și pisici a crescut considerabil în ultimii ani și valorează 1,3 miliarde de euro pe an. Potrivit Comisiei Europene, circa 60% dintre proprietari își cumpără animalul de companie online.

Tocmai această piață opacă și slab reglementată a generat abuzuri sistematice: ferme clandestine de reproducție, animale bolnave vândute ca sănătoase, trafic mascat drept adopție.

Întrucât animalele sunt ființe sensibile, capabile să simtă emoții și durere și să interacționeze social, s-a considerat necesară stabilirea unor cerințe minime pentru bunăstarea câinilor și pisicilor crescuți și ținuți în unități, precum și consolidarea cerințelor privind trasabilitatea acestora.

Votul

Cu 558 de voturi pentru, 35 împotrivă și 52 de abțineri, eurodeputații au dat undă verde finală primelor standarde ale UE pentru reproducția, adăpostirea, trasabilitatea, importul și manipularea pisicilor și câinilor.

Regulamentul fusese deja agreat cu Consiliul UE, iar acum urmează publicarea în Monitorul Oficial, după care va intra în vigoare cu doi ani mai târziu, cu perioade de tranziție diferențiate în funcție de tip de deținător.

Ce interzice concret noua lege

Cel mai discutat punct este, fără îndoială, cel legat de legarea animalelor.

Legarea unui câine sau a unei pisici de un obiect, cu excepția cazului în care este necesară pentru tratament medical, precum și utilizarea zgărzilor de forță pentru dresaj și a zgărzilor strangulante fără mecanisme de siguranță, vor fi interzise.

Sunt interzise, de asemenea, mutilările câinilor și pisicilor pentru spectacole, expoziții sau concursuri, iar zgărzile cu țepi și cele strangulante fără sisteme de siguranță vor dispărea complet.

În ceea ce privește reproducția, împerecherea dintre părinți și pui, bunici și nepoți, frați și frați vitregi va fi interzisă.

La fel și reproducția câinilor sau pisicilor cu trăsături extreme sau excesive care conduc la riscuri semnificative pentru sănătate.

Gândiți-vă la rasele cu botul turtit care nu pot respira normal sau la câinii cu coloana deformată genetic – tocmai acestea sunt vizate.

Regulamentul include și crescătorii mici – cei cu mai puțin de patru pui pe an – închiznând o portiță legală care afecta 80% dintre crescători în unele state membre.

Microciparea devine obligatorie pentru toți

Noul regulament introduce obligația ca toți câinii și pisicile deținute în UE, inclusiv cei aflați în proprietate privată, să poată fi identificați cu microcipuri și înregistrați în baze de date naționale interoperabile.

Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție patru ani pentru a se conforma.

Pentru proprietarii obișnuiți care nu vând animale, obligația va intra în vigoare după 10 ani pentru câini și după 15 ani pentru pisici.

Ce se întâmplă cu animalele importate

Pentru a elimina lacunele care permit câinilor și pisicilor să intre în UE ca animale necomerciale doar pentru a fi vândute ulterior, noua legislație acoperă atât importurile comerciale, cât și circulația necomercială a animalelor.

Câinii și pisicile importate din țări din afara UE pentru vânzare vor trebui să fie microcipate înainte de intrarea în Uniune și înregistrate ulterior într-o bază de date națională.

Când se aplică și în România

Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial și va începe să se aplice doi ani mai târziu, cu excepția unor prevederi specifice, supuse unor perioade de tranziție.

România va trebui să transpună normele în legislația națională și să creeze mecanismele de control necesare – un proces care, dacă istoria recentă a legislației privind protecția animalelor ne e ghid, va necesita presiune constantă din partea societății civile.

Un pas mic, dar concret

Legea nu rezolvă totul dintr-o dată.

Cele mai importante decizii – ce anume constituie o trăsătură conformațională excesivă, ce rase sunt afectate și cum vor fi aplicate regulile – vor fi stabilite în grupuri de lucru naționale și europene în anii următori.

Actele delegate privind trăsăturile conformaționale sunt așteptate până în 2030, iar cele privind genotipurile până în 2036.

Dar pentru milioane de câini care trăiesc astăzi legați în curți, de la sate din România până în ferme din sudul Spaniei, această lege înseamnă, în cele din urmă, că Europa a decis că un lanț nu este o viață.