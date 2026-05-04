Prima pagină » Știrile zilei » Mai mulți câini ar fi ucis 80 de ovine, în Slatina

Mai mulți câini ar fi ucis 80 de ovine, în Slatina

Un bărbat din Slatina a sunat la poliție, după ce mai mulți câini fără stăpân i-ar fi ucis aproximativ 80 de ovine.
Mai mulți câini ar fi ucis 80 de ovine, în Slatina
Ioana Târziu
04 mai 2026, 16:44, Social

Potrivit polițiștilor din județul Olt, un bărbat din municipiul Slatina a sunat la 112, luni, în jurul orei 08:30, după ce mai mulți câini fără stăpân i-ar fi ucis aproximativ 80 de ovine.

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat la fața locului, iar în urma verificărilor, polițiștii au sancționat contravențional societatea comercială care administrează serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Slatina.

Societatea comercială nu a respectat prevederile privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi și măsurile de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deținătorul temporar al câinelui, lucru care a dus la moartea celor aproximativ 80 de ovine.

 

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor