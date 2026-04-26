Mai multe persoane au vandalizat o mașină de poliție în Sectorul 4

Ceea ce trebuia să fie o simplă intervenție a Polițiștilor din Capitală s-a transformat într-un adevărat scandal, duminică, fiind necesar sprijinul luptătorilor SAS, dar și a jandarmilor bucureșteni.

Polița Capitalei a fost sesizată, duminică, să intervină pentru a calma un grup de persoane care au dat muzica prea tare pe o stradă din Sectorul 4.

„În urma apelului, la fața locului s-a deplasat, de urgență, un echipaj din cadrul Secției 26 Poliție, iar în momentul intervenției, persoanele în cauză au devenit recalcitrante, provocând avarii autospecialei de poliție, prin lovirea acesteia cu pietre și alte obiecte dure”, informează Poliția Capitalei.

La fața locului au intervenit luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, pentru aplanarea conflictului.

În urma incidentului, aripa din dreapta-față a fost avariată, iar capota de motor a mașinii de motor a mașinii de poliție a fost deformată.

În scurt timp, la fața locului s-au adunat și curioși, care nu au manifestat un comportament agresiv, spun polițiștii.

Potrivit polițiștilor, mai multe persoane implicate în scandal au fost găsite duse la sediul de poliție.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale care se impun.