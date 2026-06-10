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Un copil mort și alți doi în stare gravă, descoperiți într-un apartament din Galați

Un copil mort și alți doi în stare gravă au fost descoperiți miercuri într-un apartament din Galați.
Un copil mort și alți doi în stare gravă, descoperiți într-un apartament din Galați
Petru Mazilu
10 iun. 2026, 13:00, Social
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UPDATE

Polițiștii gălățeni au confirmat incidentul.

„La data de 10 iunie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au intervenit la o locuință din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei. În interiorul imobilului a fost identificat un minor, de 2 ani, decedat. De asemenea, în locuință se aflau mama acestuia, de 22 de ani, precum și ceilalți doi copii ai familiei, de 2 și 5 ani. Femeia și cei doi minori au fost transportați la unități medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate”, a transmis IPJ Galați.

Ancheta va stabili cum s-a produs tragedia. La fața locului s-a deplasat și un medic legist, trupul minorului decedat fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Știrea inițială:

Un copil de doar doi ani a fost găsit mort într-un apartament din orașul Galați. Informația este confirmată de surse apropiate anchetei. Se pare că autoritățile au intervenit la fața locului la solicitarea unei rude.

Tatăl familiei este plecat la muncă în străinătate. Ruda lor nu a putut să o contacteze pe femeie și a alertat autoritățile.

Polițiștii și echipele medicale care au reușit să intre în apartament au găsit cadavrul. În casă se mai aflau frații victimei, ambii în stare gravă din cauza malnutriției și a deshidratării. De asemenea, echipele de intervenție au găsit-o pe femeie.

Cei doi copii mici aflați în viață au fost preluați de echipajele de la Serviciul Județean de Ambulanță Galați.

La fața locului intervin numeroase echipe medicale, de la Poliție și de la ISU.

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