Parlamentul UE adoptă noi reguli pentru protejarea pisicilor și câinilor, pentru reglementarea pieței în valoare de peste 1 miliard de euro.
Sursa foto: OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
28 apr. 2026, 16:00, Știri externe

Până acum, Uniunea Europeană a avut reguli ce vizau doar cerințele sanitare pentru pisicile și câinii care călătoresc în interiorul UE. Uniunea Europeană găzduiește peste 72 de milioane de câini și 83 de milioane de pisici, potrivit Comisiei Europene.

Ce reguli s-au aprobat

Noile reguli, aprobate marți la Strasbourg, introduc și criterii minime de bunăstare pentru câini și pisici în canise și adăposturi și interzic, de asemenea, consangvinizarea și reproducerea animalelor cu trăsături accentuate, cum ar fi picioarele prea scurte, care le-ar putea afecta bunăstarea, arată France 24. Consangvinizarea este permisă în unele cazuri, cum ar fi speciile cu diversitate genetică scăzută.

Regulile introduc interdicții privind practicile de reproducere dăunătoare, precum și privind tăierea urechilor și a cozii, iar pisicile și câinii trebuie să aibă microcipuri.

Textul final interzice încrucișarea între rasele domestice și cele sălbatice, care poate duce la comportamente nepotrivite la animalele domestice. Câinii polițiști, militari și cei din patrula de frontieră vor fi însă exceptați de la unele reguli.

Vânzarea animalelor în pet shop-uri rămâne valabilă

Legislatorii au încercat să interzică deținerea sau vânzarea de câini și pisici în pet shop-uri, dar acest lucru a fost eliminat din textul final.

UE dorește să reglementeze mai bine o piață în valoare de 1,3 miliarde de euro,  iar grupurile pentru drepturile animalelor spun că regulile vor ajuta la combaterea traficului de animale din țări precum Bulgaria și România, potrivit aceleiași surse.

 

