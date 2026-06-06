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Primăria montează căsuțe pentru pisicile comunității în cartierele din Cluj-Napoca

Primăria din Cluj-Napoca a amplasat sâmbătă primele căsuțe pentru pisicile comunității în cadrul unui program care vizează instalarea a 80 de astfel de adăposturi doar în acesn an.
Primăria montează căsuțe pentru pisicile comunității în cartierele din Cluj-Napoca
Foto: Primăria Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 16:25, Social
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Primele căsuțe pentru pisici au fost amplasate în cartierul clujean Grigorescu, dar autoritățile anunță că acesta este doar primul pas.

La Primărie au fost depuse până acum 13 cereri pentru amplasarea căsuțelor dedicate pisicilor comunității.

Autoritățile anunță că dispun în acest an de fonduri pentru amplasarea a 80 de căsuțe, proiectul urmând să fie extins și în anii viitori. Distribuirea căsuțelor se face după principiul „primul venit, primul servit”.

„Un oraș mai prietenos cu animalele este un oraș mai prietenos și cu oamenii. Prin acest program nu oferim doar un adăpost pentru pisicile comunității, ci transmitem și un mesaj important despre grijă, responsabilitate și compasiune. Atunci când copiii văd că avem grijă de animalele vulnerabile, învață ce înseamnă solidaritatea și respectul față de viață. Aceste valori ne ajută să construim o comunitate mai unită și mai empatică”, a declarat primarul Emil Boc.

Programul completează măsurile deja implementate de autorități pentru gestionarea responsabilă a populației de animale fără stăpân, inclusiv campaniile de sterilizare gratuită a pisicilor comunității, derulate în colaborare cu asociațiile de profil.

Primăria oferă, de asemenea, un sac de hrană la instalarea fiecărei căsuțe și asigură igienizarea periodică a acestora.

Reprezentanții Primăriei spun că vin astfel în sprijinul celor care deja îngrijesc pisicile comunității, aplică măsuri care împiedică înmulțirea necontrolată a animalelor și contribuie la dezvoltarea unui oraș în care grija față de animale, respectul reciproc și solidaritatea duc la o comunitate mai empatică și mai unită.

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