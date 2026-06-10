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UE schimbă regulile pentru transportul feroviar. Călătorii mai rapide și mai puține blocaje la frontiere

Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care vizează modernizarea și eficientizarea transportului feroviar.
UE schimbă regulile pentru transportul feroviar. Călătorii mai rapide și mai puține blocaje la frontiere
Maria Nițu
10 iun. 2026, 13:15, Social
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Uniunea Europeană a adoptat noi reguli pentru organizarea traficului feroviar, cu scopul de a folosi mai ușor infrastructura existentă și de a îmbunătăți circulația trenurilor între statele membre.

Prin noul regulament, UE vrea să reducă aglomerația de pe rețelele feroviare și să asigure o planificare mult mai bună la nivel european.

Potrivit unui comunicat, măsurile au scopul de a crește punctualitatea și fiabilitatea trenurilor de călători și de marfă, dar și să facă mai ușoare transporturile feroviare peste granițe.

În prezent, capacitatea rețelelor feroviare este gestionată în mare parte la nivel național, pe baza unor planuri anuale și a procedurilor realizate manual.

Potrivit Comisiei Europene, acest sistem nu răspunde suficient de bine nevoilor transportului internațional, mai ales în cazul transportului de marfă, unde aproximativ jumătate din trafic trece prin cel puțin două țări.

Noile reguli includ o mai bună coordonare între statele membre și planificarea pe termen mai lung a folosirii infrastructurii. Scopul este folosirea mai eficientă a rețelei feroviare.

Pentru călători, schimbările ar trebui să aducă mai multe trenuri, întârzieri mai puține și legături internaționale mai sigure.

Pentru companii, regulamentul urmărește reducerea blocajelor la frontiere. Creșterea eficienței transportului de marfă în cadrul pieței unice europene este o altă așteptare.

Începând de mâine, la o zi după publicarea regulamentului în Jurnalul Oficial al UE, organismele responsabile de gestionarea rețelei feroviare vor primi noi atribuții pentru coordonarea traficului la nivel european. Acestea lucrează deja la elaborarea unor reguli și proceduri comune.

Primul orar feroviar realizat după noile reguli este așteptat să intre în vigoare în decembrie 2030.

Regulamentul face parte din planurile Uniunii Europene pentru dezvoltarea unui transport mai ecologic și mai bine conectat.

Noile măsuri au fost propuse de Comisia Europeană în iulie 2023, în cadrul pachetului „Transportul de marfă ecologic”.

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