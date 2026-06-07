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Studiu. Deținerea unei pisici ar putea fi asociată cu un risc mai mare de schizofrenie

Un studiu publicat în 2023 sugerează că deținerea unei pisici ar putea fi asociată cu un risc mai mare de tulburări legate de schizofrenie, posibil din cauza parazitului Toxoplasma gondii.
Studiu. Deținerea unei pisici ar putea fi asociată cu un risc mai mare de schizofrenie
Sursa: Pexels
Maria Nițu
07 iun. 2026, 08:25, Social
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Deținerea unei pisici ca animal de companie ar putea fi asociată cu un risc mai ridicat de apariție a unor tulburări legate de schizofrenie, potrivit unei analize publicate în 2023, care a revizuit mai multe studii realizate în ultimele decenii.

Cercetătorii atrag însă atenția că rezultatele nu demonstrează că pisicile provoacă probleme de sănătate mintală. Studiul arată doar existența unei asocieri, nu o relație directă de tip cauză-efect, relatează Science Alert.

Analiza a fost realizată de o echipă de la Centrul Queensland pentru Cercetarea Sănătății Mintale din Australia, coordonată de psihiatrul John McGrath. Cercetătorii au examinat studii publicate în ultimii 44 de ani în 11 țări, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie.

Potrivit autorilor, a fost identificată „o asociere pozitivă semnificativă între deținerea unei pisici, definită în sens larg, și un risc crescut de tulburări legate de schizofrenie”.

Ideea unei posibile legături între pisici și schizofrenie datează încă din 1995, când a fost lansată ipoteza că anumite infecții transmise de la animale la oameni ar putea influența sănătatea mintală.

Una dintre explicațiile investigate este expunerea la parazitul Toxoplasma gondii, asociat frecvent cu pisicile.

Acest parazit poate fi transmis oamenilor prin contact cu fecalele unei pisici infectate, dar și prin consumul de carne insuficient preparată sau apă contaminată.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA estimează că peste 40 de milioane de persoane din Statele Unite sunt infectate cu T. gondii, de multe ori fără simptome.

Cercetătorii spun că, odată ajuns în organism, parazitul poate rămâne în sistemul nervos central și ar putea influența neurotransmițătorii din creier. În unele studii, acesta a fost asociat cu schimbări de personalitate, simptome psihotice și anumite tulburări cerebrale, inclusiv schizofrenia.

Totuși, concluziile cercetărilor nu sunt unitare. Unele studii au descoperit că prezența pisicilor în copilărie poate crește riscul dezvoltării schizofreniei mai târziu, în timp ce alte cercetări nu au găsit nicio legătură clară.

În analiza din 2023, cercetătorii au observat că persoanele expuse la pisici aveau „aproximativ de două ori mai multe șanse de a dezvolta schizofrenie”, după ajustarea mai multor factori.

Totuși, una dintre cercetările incluse în analiză nu a identificat o asociere semnificativă între deținerea unei pisici înainte de vârsta de 13 ani și apariția ulterioară a schizofreniei.

Același studiu a găsit însă o legătură atunci când a analizat doar perioada dintre 9 și 12 ani, ceea ce sugerează că perioada exactă de expunere nu este încă bine stabilită.

Specialiștii declară că schizofrenia este o boală complexă, influențată de factori genetici, biologici și de mediu, iar relația dintre pisici, T. gondii și sănătatea mintală necesită mult mai multe cercetări pentru a determina o astfel de situație exactă.

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