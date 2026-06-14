Pisicile care ies afară transmit boli. Studiu: Riscul de infecții pentru oameni este de până la cinci ori mai mare

Potrivit cercetării publicate recent și citate de Science Alert, pisicile care ies afară au de trei până la cinci ori mai multe șanse să fie purtătoare de agenți patogeni zoonotici comparativ cu cele care trăiesc exclusiv în interior. Agenții patogeni zoonotici sunt microorganisme care pot infecta atât animalele, cât și oamenii.

Pisicile care ies afară transmit boli prin contactul cu fauna sălbatică

Autorii studiului au analizat date din peste 400 de cercetări și au identificat aproape 100 de agenți patogeni zoonotici care pot fi întâlniți la pisici. Printre aceștia se numără rabia, Salmonella, viermii intestinali și parazitul Toxoplasma gondii.

Specialiștii susțin că pisicile care se plimbă liber intră frecvent în contact cu rozătoare, păsări, lilieci și alte animale sălbatice care pot transporta boli. În multe cazuri, proprietarii nu sunt conștienți de numărul real de animale vânate de pisicile lor.

Cercetătorii estimează că stăpânii subestimează activitatea de vânătoare a felinelor cu aproximativ 80%, ceea ce înseamnă că numeroase interacțiuni cu potențiali purtători de boli rămân neobservate.

Pisicile care ies afară transmit boli și prin contaminarea mediului

Un alt risc evidențiat de studiu este reprezentat de excrementele lăsate de pisici în grădini, parcuri și locuri de joacă. Acestea pot conține ouă de paraziți care rezistă în sol și apă luni sau chiar ani.

Potrivit unei estimări citate de cercetători, pisicile cu acces liber în exterior pot produce peste 60 de tone de fecale anual la fiecare 10.000 de gospodării. În funcție de parazit, acestea pot conține sute de mii de ouă capabile să infecteze oameni și alte animale.

Cum pot fi reduse riscurile

Experții recomandă limitarea accesului nesupravegheat în exterior ca măsură principală de prevenție. Soluțiile includ spații special amenajate pentru pisici, plimbările în lesă sau supravegherea directă în timpul activităților desfășurate afară.

Medicii veterinari subliniază că vaccinarea și deparazitarea rămân esențiale, însă acestea nu oferă protecție împotriva tuturor agenților patogeni întâlniți în mediul exterior.

Autorii studiului concluzionează că protejarea sănătății publice, a biodiversității și a bunăstării animalelor poate fi realizată printr-o gestionare mai atentă a modului în care pisicile domestice au acces la exterior. Potrivit cercetătorilor, pisicile crescute exclusiv în interior sau cele care beneficiază de acces controlat la exterior pot avea o viață mai lungă, mai sigură și la fel de sănătoasă.