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Un obicei alimentar simplu ar putea ajuta creierul să rămână mai sănătos odată cu înaintarea în vârstă

Un studiu clinic sugerează că limitarea consumului de alimente la un număr mai mic de ore pe zi ar putea oferi beneficii cognitive moderate femeilor în vârstă, dincolo de cele asociate doar cu pierderea în greutate.
Un obicei alimentar simplu ar putea ajuta creierul să rămână mai sănătos odată cu înaintarea în vârstă
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
27 iul. 2026, 12:54, Ştiinţă-Sănătate
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Studiul pilot a urmărit femei cu supraponderalitate sau obezitate care participau la un program de slăbire cu durata de șase luni, potrivit ScienceDaily.

Cele care au mâncat într-un interval zilnic de aproximativ opt până la nouă ore au înregistrat o îmbunătățire mai mare la anumite teste de gândire decât participantele care și-au repartizat mesele pe o perioadă de aproximativ 12 ore.

Pierderea în greutate în sine va preveni o parte din declinul cognitiv asociat îmbătrânirii. Aceste este date sugerează că ar putea exista beneficii suplimentare dacă încetați să mâncați cu 4 ore înainte de culcare și reduceți intervalul de alimentație la 8-9 ore pe zi, comparativ cu intervalul obișnuit de 12 ore pe zi”, a declarat Sue Shapses, cercetătoarea principală a studiului.

Momentul meselor și riscul de demență

Boala Alzheimer și alte forme de demență devin din ce în ce mai frecvente pe măsură ce populația îmbătrânește. Femeile și persoanele cu supraponderalitate sau obezitate tind, de asemenea, să prezinte un risc mai mare de a dezvolta aceste afecțiuni.

Cercetătorii studiază de mult timp modul în care dieta și alte obiceiuri de viață sunt corelate cu riscul de demență. Cu toate acestea, relativ puține studii clinice au testat dacă schimbarea acestor comportamente poate reduce direct acest risc.

Noul studiu a inclus 47 de femei cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani, care prezentau supraponderalitate sau obezitate. Fiecare participantă a primit îndrumări pentru a-și reduce aportul caloric zilnic cu 500 de calorii.

De asemenea, 26 de femei au fost instruite să consume toate alimentele într-un interval de mai puțin de nouă ore pe zi. Restul participantelor au continuat să mănânce pe parcursul unui interval zilnic mai obișnuit, de aproximativ 12 ore.

Femeile din grupul cu alimentație limitată în timp au consumat, în general, alimente între orele 10:00 și 18:00. Perioada medie de alimentație a acestora a fost de 8,2 ore pe zi, comparativ cu o medie de 12,3 ore în rândul femeilor din grupul cu alimentație standard.

Pierdere în greutate similară, dar rezultate cognitive diferite

După șase luni, participantele au slăbit, în medie, aproximativ 6,8 kilograme. Pierderea în greutate a fost similară în ambele grupuri.

Totuși, femeile care au mâncat într-un interval de opt până la nouă ore au obținut rezultate semnificativ mai bune la testele care măsurau planificarea spațială și rezolvarea problemelor decât cele care au continuat să mănânce pe parcursul a 12 ore.

Grupul cu alimentație cu interval orar limitat a avut, de asemenea, tendința de a face mai puține greșeli la testele care implicau memoria și învățarea, deși această diferență nu a atins semnificația statistică.

Cercetătorii nu au constatat diferențe semnificative între grupuri la testele privind timpul de reacție sau capacitatea de a efectua mai multe sarcini simultan.

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