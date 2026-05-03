Razie națională a Poliției Rutiere: peste 130 de șoferi depistați băuți la volan și 10 sub influența drogurilor

Poliția Română a desfășurat controale la nivel național în noaptea de 2 spre 3 mai. 134 de șoferi au fost depistați sub influența alcoolului și 10 sub influența drogurilor.
Gabriel Pecheanu
03 mai 2026, 11:41, Social

Polițiștii rutieri au desfășurat, sâmbătă noaptea, o amplă acțiune la nivel național pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, potrivit datelor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române.

Sute de șoferi verificați în trafic

În urma controalelor efectuate pe șoselele din întreaga țară, polițiștii au identificat numeroase abateri grave de la legislația rutieră.

Conform IGPR:

  • 134 de conducători auto au fost testați pozitiv pentru consumul de alcool;
  • 10 șoferi au avut rezultate pozitive pentru consumul de substanțe interzise.

Nivelul alcoolemiei șoferilor depistați

Din totalul conducătorilor auto depistați sub influența alcoolului:

  • 82 de șoferi au avut o concentrație de sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, situație sancționată contravențional;
  • 52 de șoferi au înregistrat valori peste 0,40 mg/l, faptă care atrage răspunderea penală.

Acțiunile au vizat prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic.

Dosare penale întocmite în județul Sibiu

În cadrul aceleiași operațiuni, polițiștii din județul Sibiu au întocmit patru dosare penale:

  • trei pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere;
  • unul pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat ori neînregistrat.

Controalele continuă în toată țara

Reprezentanții Poliției Române au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea numărului de accidente grave produse pe fondul consumului de alcool sau droguri la volan.

Autoritățile reamintesc șoferilor că urcarea la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise reprezintă un risc major atât pentru conducătorii auto, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

