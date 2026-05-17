Prima pagină » Știrile zilei » IGPR: Peste 1.000 de sancțiuni și zeci de permise reținute într-o singură noapte în cadrul unei acțiuni

IGPR: Peste 1.000 de sancțiuni și zeci de permise reținute într-o singură noapte în cadrul unei acțiuni

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, în urma căreia au fost aplicate peste 1.000 de sancțiuni și au fost reținute zeci de permise.
IGPR: Peste 1.000 de sancțiuni și zeci de permise reținute într-o singură noapte în cadrul unei acțiuni
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
17 mai 2026, 10:14, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„În noaptea de 16/17 mai a.c., Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a coordonat o acțiune, la nivel național, la care au participat polițiștii rutieri, de ordine publică, acțiuni speciale și echipaje canine, din cadrul inspectoratelor de poliție județene, în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român. Scopul acțiunii l-a reprezentat creșterea gradului de siguranță rutieră, prin prevenirea accidentelor de circulație”, se arată în comunicatul de presă emis de IGPR. 

În cadrul acțiunii au fost verificate 5.282 de autoturisme și motociclete, fiind aplicate 1.041 de sancțiuni contravenționale. 

În plus, autoritățile au reținut 89 de permise de conducere și au retras 140 de certificate de înmatriculare, în urma deficiențelor tehnice constatate. 

În urma testărilor efectuate cu aparatele etilotest și drugtest, 39 de conducători auto au fost depistați pozitiv la alcool, iar în 4 cazuri au fost identificate substanțe psihoactive. 

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare”, conchide comunicatul de presă. 

Recomandarea video

Ce îți place și ce detești la București? Răspunde la sondaj
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Finala Eurovision 2026. Cine este marele câștigător și pe ce loc s-a clasat România
Gandul
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
Libertatea
Detaliul mai puțin cunoscut despre Alexandra Căpitănescu, după succesul istoric de la Eurovision
CSID
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia