IGPR: Peste 1.000 de sancțiuni și zeci de permise reținute într-o singură noapte în cadrul unei acțiuni

„În noaptea de 16/17 mai a.c., Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a coordonat o acțiune, la nivel național, la care au participat polițiștii rutieri, de ordine publică, acțiuni speciale și echipaje canine, din cadrul inspectoratelor de poliție județene, în colaborare cu inspectori din cadrul Registrului Auto Român. Scopul acțiunii l-a reprezentat creșterea gradului de siguranță rutieră, prin prevenirea accidentelor de circulație”, se arată în comunicatul de presă emis de IGPR.

În cadrul acțiunii au fost verificate 5.282 de autoturisme și motociclete, fiind aplicate 1.041 de sancțiuni contravenționale.

În plus, autoritățile au reținut 89 de permise de conducere și au retras 140 de certificate de înmatriculare, în urma deficiențelor tehnice constatate.

În urma testărilor efectuate cu aparatele etilotest și drugtest, 39 de conducători auto au fost depistați pozitiv la alcool, iar în 4 cazuri au fost identificate substanțe psihoactive.

„Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare”, conchide comunicatul de presă.