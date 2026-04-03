Procesul unei turiste argentiniene acuzate de rasism în Brazilia provoacă tensiuni între cele două țări

Evenimentele au avut loc pe 14 ianuarie, într-un bar din cartierul Ipanema din Rio de Janeiro. Acolo, Agostina Páez, în vârstă de 29 de ani, se afla în vacanță împreună cu două prietene. Potrivit relatărilor din presă, citate de Il Post, un ospătar a filmat momentul în care turista ar fi imitat mișcările unei maimuțe. Ea ar fi rostit și insulte rasiste la adresa lui și a altor doi colegi. Incidentul ar fi pornit de la o dispută legată de nota de plată. Turista și prietenele sale au considerat suma de plată mult prea mare. Imaginile filmate s-au împraștiat rapid pe rețelele sociale și au fost preluate pe scară largă de presa braziliană, transformând cazul într-un subiect major de dezbatere publică.

Arest la domiciliu și proces pentru „insultă rasială”

La scurt timp după apariția videoclipului, Páez a fost convocată la o secție de poliție din Rio de Janeiro. Autoritățile i-au confiscat pașaportul și au plasat-o în arest la domiciliu, cu obligația de a purta un brățară electronică de monitorizare. Turista este acuzată de „injúria racial”, o infracțiune prevăzută de legislația braziliană care sancționează insultele rasiste și care poate fi pedepsită cu între doi și cinci ani de închisoare. Brazilia are una dintre cele mai stricte legislații antirasiste din lume. Constituția țării califică rasismul drept o infracțiune care nu se prescrie.

Cazul a generat reacții puternice în Argentina, unde unii politicieni și comentatori conservatori au criticat modul în care autoritățile braziliene au gestionat situația. Deputata Lilia Lemoine, apropiată a președintelui Javier Milei, a afirmat că turista ar fi „victima statului brazilian”. Ea a mai descris procesul drept o formă de „răzbunare”. În Brazilia, însă, cazul este prezentat ca un exemplu al politicii ferme de combatere a discriminării rasiale.

Eliberată pe cauțiune și întoarsă în Argentina

Agostina Páez a petrecut 75 de zile în arest la domiciliu în Brazilia. Ea s-a întors în Argentina după ce a plătit o cauțiune de aproximativ 97.260 de reali brazilieni, echivalentul a circa 16.000 de euro. În interviurile acordate presei, femeia a spus că regretă gestul și a susținut că reacția sa a venit după ce ea și prietenele sale ar fi fost insultate de personalul barului. Procesul a început pe 24 martie, iar verdictul este așteptat în următoarele săptămâni.

Procurorii brazilieni au indicat că nu vor cere pedeapsa maximă, având în vedere că Páez nu are antecedente penale. De asemenea se ia în considerare și faptul că Agostina și-a exprimat regretul pentru incident. În cazul unei condamnări, este posibil ca aceasta să execute o pedeapsă redusă în Argentina. Mai există și posibilitatea să primească o sancțiune alternativă, precum muncă în folosul comunității. Potrivit presei argentiniene, persoanele care au depus plângere ar fi cerut despăgubiri totale de aproximativ 150.000 de dolari.