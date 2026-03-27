Brazilia prezintă primul avion de luptă supersonic produs local, într-un proiect strategic cu Saab

Ceremonia de prezentare a avut loc pe 25 martie la Gavião Peixoto, în prezența președintelui Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, și a oficialilor din domeniul apărării. Modelul F-39E Gripen este primul avion de luptă supersonic asamblat în America Latină, fiind rezultatul unei colaborări industriale între Saab și Embraer, scrie Euronews.

Contract strategic și transfer de tehnologie

Programul își are originea într-un acord semnat în 2014, prin care Brazilia a comandat 36 de aeronave Gripen. Dintre acestea, 15 sunt produse local, în urma unui amplu transfer de tehnologie din partea partenerului suedez. Acest proces a permis formarea de specialiști locali și dezvoltarea infrastructurii industriale necesare pentru producția de aeronave militare de ultimă generație.

🇧🇷 Primeiro caça F-39E Gripen produzido no Brasil é apresentado ao público na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto – SP. pic.twitter.com/SNpXAQ1FSt — Defesa Sul Global (@DefesaSulGlobal) March 25, 2026

Autoritățile braziliene susțin că proiectul contribuie semnificativ la creșterea autonomiei strategice în domeniul apărării. Prin dezvoltarea capacităților interne de producție și mentenanță, Brazilia reduce dependența de furnizori externi și își consolidează poziția în regiune.

Ambiții regionale și planuri economice

Pe lângă obiectivele militare, programul Gripen are și o componentă economică importantă. Brazilia își propune să devină un hub regional pentru aviația militară avansată, cu potențial de export către alte state. Experții consideră că implicarea Embraer în proiect ar putea deschide noi oportunități pe piața globală a echipamentelor de apărare.

F-39E Gripen este un avion multirol de generație modernă. El este capabil să execute misiuni de apărare aeriană, atac la sol și recunoaștere. Aeronava este cunoscută pentru costurile reduse de operare, flexibilitate și capacitatea de a opera în condiții diverse, inclusiv pe piste scurte.