Mesaje cu caracter fascist, legionar și rasist pe rețelele sociale: un tânăr reținut de polițiști

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 10 Poliție, cu sprijinul IPJ Constanța, au pus în aplicare un mandat de aducere, în județul Constanța, într-un dosar penal ce vizează „interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război”, transmite Poliția Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, „din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 22 martie 2026, un bărbat, în vârstă de 23 de ani, ar fi postat un mesaj pe o rețea de socializare, de pe contul pe care îl administra, având caracter fascist, legionar și rasist”.

Tânărul a fost depistat în județul Constanța și condus la sediul subunității pentru audieri. Față de acesta a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de Secția 10 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.