Prima pagină » Știri externe » Interdicția rețelelor sociale pentru copii – o iluzie? Estonia spune da

Interdicția rețelelor sociale pentru copii – o iluzie? Estonia spune da

Estonia este singura țară din UE care se opune în mod deschis interdicțiilor privind accesul copiilor la rețelele sociale, ministrul Educației, Kristina Kallas, cerând Uniunii Europene să reglementeze marile platforme tech în loc să restricționeze utilizatorii.
Andreea Tobias
11 apr. 2026, 08:25, Știri externe

Kallas a vorbit la Forumul European Pulse al Politico de la Barcelona. Ea a avertizat că interzicerea accesului copiilor la rețelele sociale nu va rezolva problemele de fond. „Copiii vor găsi foarte repede modalități de a ocoli interdicția”, a spus ministrul estonian.

Franța, Danemarca și Grecia merg înainte cu interdicțiile

Mai multe țări europene au adoptat sau pregătesc măsuri pentru a ține adolescenții departe de platformele de socializare. Argumentul invocat este efectul negativ asupra sănătății mintale a minorilor.

Un sondaj POLITICO European Pulse realizat în șase țări importante ale UE arată că trei din patru persoane susțin astfel de interdicții.

„Responsabilitatea revine guvernelor și corporațiilor”

Kallas respinge ideea că minorii ar trebui să fie cei responsabilizați. „Modul de abordare nu este acela de a-i face pe copii responsabili pentru prejudiciul care decurge din platformele de socializare”, a spus ea.

Ministrul estonian a acuzat UE că se preface slabă în relația cu marile corporații americane și internaționale. „Aceasta este o prefăcătorie”, a spus Kallas, îndemnând Europa să „își asume efectiv această putere și să înceapă să reglementeze marile corporații americane”.

Cazul Australiei, un avertisment pentru Europa

Australia a fost prima țară care a implementat o interdicție pentru copiii sub 15 ani de a deține conturi pe rețelele sociale. Experiența australiană a relevat însă lacune semnificative în modul în care platformele aplică aceste măsuri în practică.

